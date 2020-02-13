Давайте пам'ятати, з чого все почалось, – "слуга народу" про переговори з Росією

Україна сподівається побачити прорив на нормандській зустрічі, яка має відбутися у квітні в Берліні. Володимир Зеленський також говорити про Крим – українських громадян, ув'язнених окупантами.

Україна обговорить проблему переслідування українських громадян в анексованому Криму. Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Святослав Юраш, передає "Обозреватель".

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Він наголосив, що українська сторона не буде замовчувати проблему Криму, щоб "не забувати, з чого все почалося".

Президент Зеленський вже неодноразово оголошував, що в наступному обміні буде обговорюватися доля численних наших громадян, які саме в Криму були затримані, в першу чергу, кримських татар,

– зазначив нардеп.

Нардеп також нагадав, що в квітні в Берліні заплановані переговори в нормандському форматі – від них Україна очікує "прориву". Він наголосив, Україна з кожним раундом переговорів наближається до завершення війни.

"Ми сподіваємося побачити в Берліні прорив, а саме зрозумілий таймлайн – Росія забирає війська, ми проводимо вибори і інтегруємо назад схід України – і Донецьк, і Луганськ, і кордон", – сказав Юраш.

Він також додав, що намір Зеленського говорити про українських громадян з Криму в ув’язненні російських окупантів свідчить, "що ми не забуваємо Крим".

Ми не забудемо, з чого все почалося. Росія думає, що в 21 столітті можна анексувати або міняти, забирати території. Не можна! Тому що Україна повинна бути територіально цілісною. Це весь світ висловлює в резолюціях ООН, в численних санкціях, які дали всі – від Японії до Європи. … Росія занадто мала і надто неважлива зараз, щоб диктувати хоч щось,

– наголосив депутат.

Нормандська зустріч: що треба знати

Остання нормандська зустріч після довгої перерви відбулась у Парижі 9 грудня. У її межах вперше зустрілись Володимир Зеленський та Володимир Путін. До цього вони мали кілька телефонних розмов. Наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" запланована на квітень 2020 року.

Наступна запланована на квітень, однак у Росії вже заявляють, що вона нібито може не відбутися. Водночас глава МЗС України Вадим Пристайко не бачить жодної підготовки до зустрічі лідерів у нормандському форматі.

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Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу