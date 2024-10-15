На Львівщині шукають безвісти зниклого 15-річного хлопця

15 жовтня 2024, 15:34
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Автор: Діана Квасневська

Джерело:

Поліція Львівської області

Правоохоронці Львівщини розшукують 15-річного хлопця Давіда Кружиліна. Він виїхав з дому на велосипеді та не повернувся.

Юнак говорив, що хоче поїхати до знайомого в Одесу. Правоохоронці закликають повідомити, якщо ви бачили розшукуваного. 

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Що відомо про зникнення юнака 

Повідомлення про зникнення неповнолітнього до поліції надійшло 14 жовтня. За словами родичів, 11 жовтня, близько 8 години ранку, хлопець виїхав з дому на велосипеді в напрямку міста Борислав й досі не повернувся,
– розповіли у поліції. 

За даними правоохоронців Давід Дмитрович Кружилін народився 13 листопада 2008 року. Він житель села Нагуєвичі Дрогобицького району.


Поліція закликала відгукнутись людей, які бачили хлопця 

У поліції розповіли про прикмети зниклого:

  •  зріст 165 – 170 сантиметрів, худорлявої статури, темне кучеряве волосся.
  • був одягнений в куртку й шапку оливкового кольору, темні штани, чорні кросівки, мав рюкзак оливкового кольору;
  • їхав на велосипеді чорного кольору.


На Львівщині зник 15-річний хлопець 

Поліція закликала людей, які володіють будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваного, повідомити за номером телефону:

  • (03244) 2-37-02,
  • +380673341030
  • або на спецлінію "102".