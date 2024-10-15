На Львівщині шукають безвісти зниклого 15-річного хлопця
Джерело:Поліція Львівської області
Правоохоронці Львівщини розшукують 15-річного хлопця Давіда Кружиліна. Він виїхав з дому на велосипеді та не повернувся.
Юнак говорив, що хоче поїхати до знайомого в Одесу. Правоохоронці закликають повідомити, якщо ви бачили розшукуваного.
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Що відомо про зникнення юнака
Повідомлення про зникнення неповнолітнього до поліції надійшло 14 жовтня. За словами родичів, 11 жовтня, близько 8 години ранку, хлопець виїхав з дому на велосипеді в напрямку міста Борислав й досі не повернувся,
– розповіли у поліції.
За даними правоохоронців Давід Дмитрович Кружилін народився 13 листопада 2008 року. Він житель села Нагуєвичі Дрогобицького району.
Поліція закликала відгукнутись людей, які бачили хлопця
У поліції розповіли про прикмети зниклого:
- зріст 165 – 170 сантиметрів, худорлявої статури, темне кучеряве волосся.
- був одягнений в куртку й шапку оливкового кольору, темні штани, чорні кросівки, мав рюкзак оливкового кольору;
- їхав на велосипеді чорного кольору.
На Львівщині зник 15-річний хлопець
Поліція закликала людей, які володіють будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваного, повідомити за номером телефону:
- (03244) 2-37-02,
- +380673341030
- або на спецлінію "102".