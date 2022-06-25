Давив гусеницями людей в Москві: війною проти України керуватиме черговий російський "м'ясник"

У Кремлі знову змінюють тих, хто керуватиме війною проти України. Деяких генералів довелося прибрати звідти через провали.

З початку червня російське верховне командування, ймовірно, звільнило кількох генералів з ключових оперативних командних ролей у війні в Україні. Такі дані наводить британська розвідка.

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Серед тих, хто потрапив під немилість російського керівництва, були й командувач ВДВ генерал-полковник Андрій Сердюков, а також командувач південним військовим округом генерал армії Олександр Дворніков.

Саме Дворнікова вважали командувачем наступу на Україні. Його призначили у квітні після того, як росіяни зазнали поразок в боях за Київ та були змушені відступити з Півночі України. До цього Дворніков мав досвід війни в Сирії, де теж керував російськими військами. Саме там він отримав прізвисько "сирійський м'ясник" за тактику ведення війни, яка передбачала велику кількість цивільних жертв.

Та вже на початку червня Дворнікова відсторонили від командування, оскільки генерал не зміг виконати жодної поставленої мети. На той час його вже два тижні як ніде не було видно.

Тепер командування південним військовим округом, скоріш за все, перейде до Сергія Суровікіна. Про його призначення на посаду керівника південним угрупуванням окупаційних військ офіційно повідомили й в російському міноборони.

При цьому що Сергій Суровікін командувач повітряно-космічними військами в Росії. І саме він відповідав за авіаудари по Україні з початку війни.

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У британській розвідці відзначають, що вся тридцятирічна кар'єра Суворікіна в російській армії просякнута звинуваченням в корупції та жорстокості.

Давив протестувальників гусеницями та отримав за це підвищення

В кар'єрі Суворікіна і справді є декілька доволі кривавих подій. Він двічі був під слідством, і одного разу таки провів під арештом певний час. Але після приходу до влади в Росії диктатора Володимира Путіна, став одним з його улюбленців.

Солдати під керівництвом Суворікіна задавили військовою технікою трьох протестувальників у Москві під час серпневого перевороту 1991 року. Він тоді отримав наказ встановити блокпости на Садовому кільці у Москві. Але його колоні у складі 20 БМП-1 та одного БРДМ-2 перегородили дорогу протестувальники. Суворікін вирішив йти на прорив. З частиною колони йому таки вдалося прорватися через завали. Тоді під час цього прориву загинуло троє протестувальників. А Суворікін після цього був аретований. Він сім місяців перебував під вартою. Але не лише не поніс покарання за це, але й після цього отримав підвищення.

Вже в 1995 році він отримав покарання у вигляді одного року умовно. Його визнали винним у пособництві у придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Але згодом звинувачення зняли, а судимість погасили.

У березні 2004 року побив підлеглого. Помічник начальника відділення з виховної роботи штабу дивізії підполковник Віктор Цибізов заявляв, що побиття сталося з політичних мотивів.

У квітні 2004 року в кабінеті командира дивізії Суровікіна у присутності його самого та заступника командувача військ округу застрелився заступник командира дивізії з озброєння полковник Андрій Штакал.

За часів російського військового вторгнення до Сирії двічі керував там угрупуванням військ. Вперше – з квітня до грудня 2017 року. Керував угрупованням понад дев'ять місяців, довше за всіх інших командувачів.

При цьому продовжував керувати там військами, хоча його 31 жовтня призначили на посаду керівника повітряно-космічних сил. Він є першим загальновійськовим генералом, який очолив цей вид військ. Хоча за час своєї служби неодноразово змінював роди військ, що не надто схвалюється в армії.

У січні 2019 року його знову кинули до Сирії. Друге його перебування там тривало чотири місяці – до квітня 2019 року.

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