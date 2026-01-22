Багато хто шокований: які настрої панують у Давосі після виступу Трампа

На форумі у Давосі досить напружена ситуація, а однією з причин є ескалація навколо Гренландії та різкі заяви Дональд Трампа. Попри це звучать і заспокійливі голоси, зокрема від представників американського істеблішменту.

Навіть колишній посланець Трампа Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати не планують вторгнення до Гренландії. Про це розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, додавши, що американський лідер також відкинув ідею окупації острова під свого виступу.

Європа готується захищатися без США

Попри те, що американський лідер заперечив силове захоплення Гренландії, втім він не відмовився від думки, що потрібно негайно розпочинати переговори про приєднання острова до Сполучених Штатів.

У багатьох такі наративи та псевдоісторичні виправдання, щоб отримати контроль над Гренландією, – перегукувалися з тезами, які озвучував Володимир Путін напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Дуже складно не проводити ці паралелі й, звісно, це багато кого тут шокує,

– підкреслила Андріана Кучер.

Втім треба говорити й про те, що європейці чудово усвідомлюють, що у стратегічній перспективі їм потрібно ставати сильнішими без Сполучених Штатів, але разом з Україною. Дуже багато панельних дискусій у Давосі присвячено тому, як інтегрувати українську оборону в європейську.

Європейці чітко усвідомлюють, що українська армія найсильніша на континенті, а без неї Європа не зможе бути сильною та дати відсіч Росії. Всі говорять про те, що країнам Європи потрібно вже зараз переорієнтовуватися, щоб бути оборотоздатними без будь-якої залученості чи допомоги Америки.

У майбутньому можливі нові союзи без США

Водночас посадовці визнають що це тривалий процес, який точно не реалізується найближчим часом. На жаль, європейська бюрократія потребує багато часу на "розкачку".

Під час українського сніданку лідер Латвії сказав про те, що Україна повинна якомога швидше вступити до Європейського Союзу. Можливо, це будуть питання обмежених прав, але зрозуміло, що ЄС сьогодні дуже потребує України, щоб ставати сильнішим в плані безпеки,

– додала ведуча 24 Каналу.

Це важливо на противагу політиці Сполучених Штатів, яка намагається мінімізувати свій вплив і залученість до потреб оборони європейського континенту. Ба більше, у кулуарах обговорюють сценарії спільної оборони України та Європи без участі США, щоправда, поки вони виглядають не дуже реалістично.

Можливо, це будуть альянси на противагу НАТО, куди залучать європейські армії, а також армію України.

Які ще важливі заяви звучали у Давосі?