Дайте боєкомплект та змогу наступати, – боєць "Азову" про ситуацію у Маріуполі
Ситуація в Маріуполі, оточеному російськими окупантами, залишається напруженою, однак українські захисники продовжують боронити місто та налаштовані знищувати загарбників.
Як повідомив боєць "Азову" на псевдо "Тавр", який бере учать у боях за місто, станом на 12 березня росіяни більш ніж 25 разів намагались проривати першу лінію оборони міста, декілька з них мали успіх, проте лінія відновлювалась силами резервів "Азову", морської піхоти та групи "Ведмеді".
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Майже знищена 150 мотострілецька дивізія Збройних сил Росії. 9 полк так званої "ДНР" – майже вся техніка знищена або пошкоджена. У зв’язку з цим противник кинув всі свої резерви у напрямку Маріуполя, та стійко вирішив закидати місто мобілізованим "м’ясом". 12 діб без зупину "Азов" знищує ворога в повному оточенні. За весь час ми знищив більш ніж 21 танк, 7 "Тайфунів", 11 "Тигрів", 17 БМП, 9 МТЛБ,
– розповів "Тавр".
Крім того, за його словами, бійці пошкодили та вивели з боєготовності 11 БМП, 12 БТР, 13 "Тигрів", 9 одиниць гусеничної техніки, 6 танків та 4 Су-25. Знищений більш ніж батальйон піхоти зі спецпідрозділами 346-ї та 22-ї бригад ГРУ. Також захисникам Маріуполя вдалось захопити 6 танків Т-72.
При цьому, за словами "Тавра", цифри не точні, бо багато інформації не поступає через невпинні бої.
Кожен солдат на позиції завжди запитує інформацію про Київ, Харків, Херсон, Бердянськ. Навіть у складній ситуації бійці хвилюються за цивільне населення та всю Україну більш ніж за себе,
– наголосив він.
"Тавр" також додав, що зараз підрозділ потребує підтримки, аби продовжувати ефективно протидіяти окупантам. "Дайте боєкомплект, дайте змогу наступати, і ми будемо вбивати їх тисячами", – сказав він.
Разом з тим, заступник командира полку "Азов" друг "Калина" записав звернення з приводу ситуації в Маріуполі. У ньому він закликав політичне керівництво країни якнайшвидше евакуювати цивільне населення на неокуповану територію України. З його слів також можна зрозуміти, що підрозділ потребує підтримки.
До слова, радник Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що окупанти переносять досвід Сирії на Україну.
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"Головна болюча точка – Маріуполь. Маріуполь зносять з лиця землі. Вони роблять з Маріуполя Алеппо. Це показове місто, на яке вони збираються вказувати і казати: "Ви ж не хочете, як в Маріуполі?" – сказав Арестович.
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