Дають задню: депутат Компартії Росії одумався і закликає припинити війну

У Росії почали шкодувати про вторгнення в Україну. Зокрема, депутат Держдуми від КПРФ Михайло Матвєєв вважає, що війну необхідно негайно припинити.

Українські захисники чинять жорсткий опір окупантам. Вороги зазнають нищівних втрат.

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Депутат КПРФ закликав припинити війну

За словами Матвєєва, він вважає, що війну Росії проти України необхідно негайно припинити.

Голосуючи за визнання ДНР/ЛНР я голосував за мир, а не за війну,

– наголосив депутат.

Матвєєв зазначив, що Росія повинна була стати "щитом, щоб не бомбили Донбас". За словами депутата, він не голосував за те, щоб зараз обстрілювали Київ.

Зауважте, що донька прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова Єлизавета також виступила проти війни в Україні. Дівчина опублікувала у своєму інстаграмі сторіз з хештегом "НЕТВОЙНЕ". Однак буквально через кілька годин вона його видалила.

Окрім цього, відомі російські письменники, журналісти та режисери теж закликали зупинити війну. Вони наголосили, що такі дії Кремля – це ганьба.

Росіяни у різних містах почали виходити на мітинги, щоб підтримати Україну. Силовики держави-агресорки 24 лютого затримали понад 1600 людей.



Депутат закликав припинити війну проти України / Скриншот з твітера Матвєєва

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