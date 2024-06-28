ДБР передало АРМА завод братів Медведчука і Козака, його вартість 5 мільйонів доларів

Державне бюро розслідувань передало в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) підприємство братів підозрюваних у держзраді екс-нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

У ДБР уточнили, що його вартість оцінюють у 5 мільойнів доларів.

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"В управління держави перейде завод з виробництва цегли у Львівській області вартістю понад 5 мільйонів доларів, кінцевими власниками якого є рідні брати Медведчука та Козака", – йдеться у повідомленні.

Ухилення від сплати податків

Зазначають, що підприємство роками ухилялося від сплати податків, натомість прибутки йшли на фінансування збройної агресії Росії проти України.

Нещодавно ДБР у взаємодії з СБУ повідомило про підозри фігурантам розслідування.

У державну власність також перейде інше майно підприємства: 4 позашляховики, 2 екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 гектарів, нежитлові приміщення площею понад 31 тисячу квадратних метра.

. Колишнім нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку оголошено підозру в причетності до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017 – 2023 років.