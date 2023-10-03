ДБР передало військовим гелікоптер, який екскерівництво "Мотор Січі" намагалось приховати

Державне бюро розслідувань передало українським військовим гелікоптер, який колишнє керівництво "Мотор Січі" намагалось приховати від ЗСУ. Для цього вони перегнали судно на Близький Схід.

У ДБР пояснили, що їм вдалось повернути судно в Україну. Згідно з розслідуванням журналістів, передачу принаймні одного гелікоптера ЗСУ блокував колишній керівник "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв.

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Що відомо про передачу гелікоптера ЗСУ

Працівники ДБР передали українським військовим гелікоптер Мі-2, який колишнє керівництво акціонерного товариства "Мотор Січ" намагалось приховати від ЗСУ,

– заявили слідчі.

За даними Державного бюро розслідувань, які з'ясували у ході розслідувань:

в травні 2022 року колишнє керівництво "Мотор Січі" наказало підлеглим принаймні ще один гелікоптер перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. У екскерівництва була мета – перешкодити його передачі ЗСУ;

у червні 2023 року у межах розслідування кримінальної справи ДБР ініціювало арешт цього повітряного судна.

Наразі повітряне судно повернуто в Україну й відтепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ,

– запевнили в ДБР.

Вони також уточнили, що слідчі ДБР вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.

ДБР передало гелікоптер ЗСУ / Фото ДБР

Що відомо про блокування Богуслаєвим передачі гелікоптера для ЗСУ