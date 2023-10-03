ДБР передало військовим гелікоптер, який екскерівництво "Мотор Січі" намагалось приховати

3 жовтня 2023, 11:59
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Джерело:

ДБР

Державне бюро розслідувань передало українським військовим гелікоптер, який колишнє керівництво "Мотор Січі" намагалось приховати від ЗСУ. Для цього вони перегнали судно на Близький Схід.

У ДБР пояснили, що їм вдалось повернути судно в Україну. Згідно з розслідуванням журналістів, передачу принаймні одного гелікоптера ЗСУ блокував колишній керівник "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв

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Що відомо про передачу гелікоптера ЗСУ 

Працівники ДБР передали українським військовим гелікоптер Мі-2, який колишнє керівництво акціонерного товариства "Мотор Січ" намагалось приховати від ЗСУ,
– заявили слідчі. 

За даними Державного бюро розслідувань, які з'ясували у ході розслідувань:

  • в травні 2022 року колишнє керівництво "Мотор Січі" наказало підлеглим принаймні ще один гелікоптер перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. У екскерівництва була мета – перешкодити його передачі ЗСУ;
  • у червні 2023 року у межах розслідування кримінальної справи ДБР ініціювало арешт цього повітряного судна.

Наразі повітряне судно повернуто в Україну й відтепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ,
– запевнили в ДБР.  

Вони також уточнили, що слідчі ДБР вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.

ДБР передало гелікоптер ЗСУ / Фото ДБР

 

Що відомо про блокування Богуслаєвим передачі гелікоптера для ЗСУ

  • Державне бюро розслідувань зауважило, що раніше у ЗМІ поширилась інформація про те, що колишнє керівництво "Мотор Січ" спеціально пошкодило інший гелікоптер. Це у "Мотор Січі" зробили для того, щоб не передавати його ЗСУ. 
  • У травні 2023 року журналісти оприлюднили другу частину фрагментів розмов колишнього керівника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва.
  • Там мовиться про те, що експосадовець роздавав накази підлеглим, щоб заблокувати передачу гелікоптера Мі-2 українській розвідці для виконання бойових завдань на фронті. Зокрема, він говорив розібрати гелікоптер, заховати важливі запчастини, не передавати розвідникам документи на повітряне судно.
  • Наприкінці вересня 2023 року суд залишив В'ячеслава Богуслаєва під вартою до 22 жовтня у справі про державну зраду та ймовірну роботу на Росію. 

Автор: Діана Квасневська