ДБР перекрило канал олігарха Дерипаски, яким постачали в Росію кварцити для "Точки У"

Державне бюро розслідувань заблокувало канал, через який в Росію могли постачати компоненти для ракетобудування. Нелегальні поставки здійснювало підприємство зі сфери наближеного до Путіна олігарха Олега Дерипаски.

Мовиться про Глухівський кар'єр кварцитів. Він належить офшорній компанії російського олігарха.

До речі Дерипаска, доньки Путіна: ЄС опублікував новий санкційний список

Компоненти використовували для виробництва ракет "Точка У"

З кар'єру видобували високочистий кварцит, кремній та інші мінерали у Баницькому родовищі на Сумщині. Їх незаконно експортували до Росії.

Важливо, що кремній могли використовувати під час виготовлення ракет "Точка У", якими били по мирних містах України.

Майно арештували

Відтак корпоративні права товариства Дерипаски, земельні ділянки та інше майно арештували. Сума сягнула 10 мільйонів гривень. Наразі його передали в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Майно Дерипаски конфіскували і в США

Дерипаску у США вважають наближеним до Путіна. У Штатах триває розслідування проти олігарха. Його підозрюють в ухилені від санкцій США, під які він потрапив ще у 2018 році

У маєтках Дерипаски провели обшуки. Вилучили чимало предметів розкоші, зокрема картини художника Дієго Рівери, і навіть пару взуття Prada.

Може зацікавити – У Лондоні активісти захопили будинок олігарха Дерипаски: