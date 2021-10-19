ДБР перевіряє, чи причетний Медведчук до імпорту російського дизелю за заниженими цінами

Співробітники Державного бюро розслідування у Миколаєві перевіряють інформацію про постачання до України дизельного пального з Росії за заниженими цінами. Попередньо, пальне отримували структури, наближені до народного депутата Віктора Медведчука.

У ДБР зазначили, що на початку жовтня 2021 року в Україну зайшли 2 танкери з дизелем, який може бути пов'язаний з Медведчуком.

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Слідство встановило, що ці судна за останній рік заходили у порти Росії, а товар має російське походження.

Що відомо про судна

На початку жовтня перше судно під прапором Панами зайшло до одного з терміналів Миколаївського морського порту. Через декілька днів цей же термінал прийняв інше іноземне судно під прапором однієї із країн ЄС.

За документами, судна доставили на адресу українського товариства з обмеженою відповідальністю, що пов'язують з нардепом Медведчуком, нафтопродукти вагою більш ніж 30 тисяч тонн кожне.

Задекларована постачальниками ціна була майже у два рази менша за ринкову. Це дало змогу ділкам мінімізувати сплату обов'язкових митних платежів на мільйони гривень,

– заявили у ДБР.

Працівники ДБР та Держмитслужби провели переогляди затриманих суден та товару. Зразки палива направили на дослідження з метою підтвердження заявленої якості та коду української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Після отримання результатів експертизи слідчі ДБР планують вжити відповідні процесуальні заходи.

Coral Energy весною 2021 року мав замінити Proton Energy Group S.A. в ланцюжку поставок продукції компанії "Роснафта" в Україну. Швейцарську Proton пов'язували з Медведчуком, хоча він заперечував цей зв'язок.