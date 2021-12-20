Через змову з Росією: ДБР підтвердило вручення підозри Порошенку

Державне бюро розслідувань підтвердило, що Петру Порошенку вручили підозру. Вона стосується державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій.

У відомстві уточнили, що мовиться про кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння бойовикам.

До теми Порошенку оголосили підозру у державній зраді

Раніше у цій справі вже повідомили про підозру іншим фігурантам. А саме – колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину та куму Путіна Віктору Медведчуку.

В чому підозрюють Порошенка

За інформацією ДБР, Порошенка підозрюють у тому, що він сприяв діяльності луганських та донецьких бойовиків. При цьому, перебував у змові з групою осіб, серед яких були представники вищого керівництва Росії.

Інші деталі про кримінальне провадження

Його відкрили за статтями про фінансування тероризму, державну зраду й сприяння діяльності терористичної організації.

За це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Підозру не змогли вручити особисто

Напередодні слідчі ДБР намагалися вручити Порошенку повістку на допит. Втім, коли вони до нього підійшли, політик сів у автомобіль та поїхав в невідомому напрямку. Згодом з'ясувалося, що від 17 грудня він перебуває за кордоном. Там у нардепа була запланована низка зустрічей, зокрема – зі вселенським патріархом Варфоломієм у Туреччині.

Через те, що п'ятий президент не перебуває в Україні, йому не змогли вручити підозру особисто. Згідно із законодавством, її направили за його місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи). Соратник Порошенка Олександр Турчинов запевнив, що політик повернеться у країну після короткої відпустки.

У ДБР прокоментували підозру Порошенку: дивіться відео