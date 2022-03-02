У ДБР почали збір доказів про порушення прав людини: долучитися може кожен
Джерело:ДБР
ДБР оголосило збір доказів про порушення прав людини та воєнних злочинів росіян в Україні. Надсилати матеріали може кожен охочий.
Наразі є надважливим фіксувати факти атак окупантів на цивільні об'єкти в Україні. Про це у ДБР повідомили 2 березня
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Повідомлення з доказами потрібно надсилати на електронну адресу: KharkivTribunalEvidence@gmail.com
Бажано, щоб повідомлення містило таку інформацію:
- коли (дата, час);
- де (максимально точна адреса);
- обставини (що саме відбулось, яку зброю виристали, чому вважаємо, що винні окупанти);
- опис жертв та руйнувань;
- фото/відео;
- коротке свідчення від юриста, якщо він був безпосереднім свідком, або від іншого свідка із зазначенням його паспортних даних;
- якщо є альтернативна версія події від північних сусідів, то пояснення, в чому вона полягає і чому є неправильною.
Звісно, усієї інформації зі списку очевидець може не мати, але краще намагатись виконати більшість із цих пунктів. Далі цю інформацію будуть перевіряти у ДБР.
Увага! Не повідомляйте жодної інформації неідентифікованим особам та організаціям.