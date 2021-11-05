ДБР повідомило про нову підозру Віктору Януковичу

Ексочільника України Віктор Янукович отримав нову підозру від Державного бюро розслідування. Президенту-втікачу інкримінують участь в організації злочинної групи.

Зауважимо, що Янукович вже заочно засуджений за державну зраду в Україні.

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За версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці низки відомств:

Міністерства внутрішніх справ,

Служби безпеки,

Збройних сил України.

Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів під час масових акцій протесту у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року. Так, високопосадовців звинувачують у:

вчиненні теракту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;

перевищенні влади та службових повноважень , що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів, що спричинило тяжкі наслідки;

, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів, що спричинило тяжкі наслідки; незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Через дії цієї організованої лише за 2 дні лютого загинули 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У ДБР зазначили, що направили повідомлення про підозру за останніми відомими місцями проживання експрезидента.

Досудове розслідування триває, збираються докази для повідомлення про підозру іншим учасникам організованої групи на чолі з експрезидентом України за вчинення злочинів щодо учасників акцій протесту у 2013 – 2014 роках,

– мовиться у повідомленні ДБР.

Також слідчим суддею розглядається клопотання про обрання щодо Януковича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Справи проти Януковича

Варто вказати, що після втечі експрезидента до Росії у 2014 році українські правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Так, Янукович фігурує у справах:

про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя",

фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони",

злочини проти майданівців,

численні тяжкі економічні злочини та хабар,

замаскований під винагороду за авторські книжки.

Ще 4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.