ДБР повідомило про нову підозру Віктору Януковичу
Джерело:ДБР
Ексочільника України Віктор Янукович отримав нову підозру від Державного бюро розслідування. Президенту-втікачу інкримінують участь в організації злочинної групи.
Зауважимо, що Янукович вже заочно засуджений за державну зраду в Україні.
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За версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці низки відомств:
- Міністерства внутрішніх справ,
- Служби безпеки,
- Збройних сил України.
Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів під час масових акцій протесту у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року. Так, високопосадовців звинувачують у:
- вчиненні теракту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;
- перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів, що спричинило тяжкі наслідки;
- незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
У ДБР зазначили, що направили повідомлення про підозру за останніми відомими місцями проживання експрезидента.
Досудове розслідування триває, збираються докази для повідомлення про підозру іншим учасникам організованої групи на чолі з експрезидентом України за вчинення злочинів щодо учасників акцій протесту у 2013 – 2014 роках,
– мовиться у повідомленні ДБР.
Також слідчим суддею розглядається клопотання про обрання щодо Януковича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Справи проти Януковича
Варто вказати, що після втечі експрезидента до Росії у 2014 році українські правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Так, Янукович фігурує у справах:
- про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя",
- фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони",
- злочини проти майданівців,
- численні тяжкі економічні злочини та хабар,
- замаскований під винагороду за авторські книжки.
Ще 4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.