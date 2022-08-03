ДБР проводить обшуки на телеканалі депутата-зрадника Ковальова

ДБР проводить обшуки у приміщенні телеканалу "4 канал". Він належить підозрюваному у державній зраді народному депутату Олексію Ковальову.

Зазначається, що слідчі дії проходили також у помічника колаборанта та службових осіб засобу масової інформації. Раніше суд арештував майно Ковальова, зокрема й нині обшукуваний "4 канал".

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Обшуки на телеканалі Ковальова

Після вивчення матеріалів розслідування ДБР у справі проти Олексія Ковальова про державну зраду та пособництво державі-агресору, 16 липня суд арештував майно депутата-зрадника у статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав Ковальова становить понад 4,7 мільйона гривень.

Однією з юридичних осіб, 100% статутного капіталу якої було арештовано, є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо", відоме українцям, як інформаційно-розважальний телеканал "4 канал". Саме у приміщенні редакції цього засобу масової інформації працівники Державного бюро розслідувань нині й проводять обшуки.

Спікерка ДБР про обшуки на "4 каналі": дивіться відео

Справа проти Олексія Ковальова: що відомо

У квітні 2022 року проти Олексія Ковальова було відкрито кримінальне провадження. Після повномасштабного вторгнення росії підозрюваний у державній зраді вирішив залишитись на тимчасово окупованій території Херсонської області, де наразі надалі перебуває.

У ході розслідувань було встановлено, що на початку липня 2022 року Ковальов обійняв посаду так званого заступника голови незаконно створеного квазіуряду окупаційної адміністрації на Херсонщині.

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6 липня 2022 року Офіс генпрокурора, на підставі зібраних доказів, повідомив Ковальову про підозру у державній зраді. 15 липня колаборанту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення грошової застави. Депутата-зрадника оголошено у розшук.

До слова, Олексію Ковальову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років або довічного ув'язнення.

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