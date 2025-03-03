У ДБР розпочали розслідування за фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців на полігоні на Дніпропетровщині. Проводяться слідчі дії, що спрямовані на з'ясування всіх деталей події.

Днями росіяни вдарили ракетою по полігону "Новомосковський", де проходили навчання, зокрема військові 157 ОМБр. Внаслідок цього загинули щонайменше 50 воїнів. За даним фактом буде проведена перевірка, винних обіцяють притягнути до відповідальності. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Триває вивчення обставин трагедії на полігоні "Новомосковський"

ДБР проведе ретельне розслідування, аби встановити всі обставини трагедії та визначити винних. На місце обстрілу виїхала спеціальна об'єднана група правоохоронців.

Співробітниками бюро відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару під час шикування. Наразі тривають слідчі дії.

Бюро висловлює щирі співчуття родинам загиблих і поранених захисників, розділяючи їхній біль у цей складний час,

– йдеться в повідомленні.

ДБР підозрює винних у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Усі, хто був того дня на службі, йдуть на співпрацю зі слідством та готові надавати Військовій службі правопорядку та правоохоронцям всю необхідну інформацію для розслідування.

Нагадаємо, трагедія сталася на полігоні поблизу села Черкаське в Дніпропетровській області. У Генштабі ЗСУ розповіли, що ракетний обстріл касетними боєприпасами стався 1 березня. У лікарнях зараз перебуває багато поранених, про їхній стан не розповідають. Волонтери почали збирати гуманітарну допомогу та допомагати лікарням.

Командування Сухопутних військ наполягає на суворому покаранні винних. Командувач Михайло Драпатий наголосив, що трагедія сталася через несвоєчасні рішення і незасвоєні уроки. Адже подібна ситуація сталася 3 листопада 2023 року, коли військових 128 бригади вишикували для нагородження в одному з місць дислокації в Запорізькій області, а росіяни вдарили туди ракетою.

Реакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Втрата військових – це великий біль для всієї України. Вічна та світла пам'ять!