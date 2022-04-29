У ДБР розповіли, як війна вплинула на розслідування у справах Порошенка та Трухіна

На початку війни розслідування у справах низки кримінальних проваджень, зокрема щодо Петра Порошенка та Олександра Трухіна призупинили. Проте наразі їх відновили.

Про це розповів директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

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Він зізнався, що з початком масштабного вторгнення Росії в Україну низку кримінальних проваджень призупинили з метою збереження термінів досудового розслідування.

Але сьогодні всі вони вже відновлені та досудові розслідування тривають. Слідчі активно виконують свою роботу у всіх регіонах України,

– заявив Сухачов.

За його словами, всі провадження контролює Головне слідче управління.

Що відомо про справу проти Порошенка

У грудні 2021 року п'ятому президенту Петру Порошенку підписали підозру в державній зраді через "вугільну справу". За даними слідства, він використовував службове становище в 2014 – 2015 роках і блокував постачання вугілля з ПАР й підписав угоду з бойовиками про завезення палива з окупованого Донбасу.

Після цього Порошенко виїхав закордон і повернувся 17 січня. Одразу після цього він відправився в Печерський суд. Засідання суду тривало кілька годин, однак оголошення ухвали перенесли на 19 січня.

Тоді вже суд обрав запобіжний захід п’ятому президенту України. Згідно з ухвалою, Порошенко має бути під особистим зобов'язанням та здати свої паспорти.

Що відомо про справу проти Трухіна

Авто Олександра Трухіна 23 серпня 2021 року спричинило ДТП під Києвом, унаслідок якого постраждали 6 людей. Згодом журналісти "УП" оприлюднили запис з бодікамери поліцейського, який прибув першим на виклик після аварії. На кадрах видно, як нардеп намагається домовитися з правоохоронцем та втекти з місця аварії.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу щодо Трухіна. Вона стосується ймовірної пропозиції хабаря правоохоронцям. Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.

Додамо, що 2 лютого Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Згодом глава партії Олена Шуляк заявила, що сподівається на "совість" парламентаря, що він складе мандат за власним бажанням. Однак сам Трухін наголосив, що не збирається цього робити.

До слова, суд дозволив заочне розслідування щодо антиукраїнських дій Іллі Киви. Колишнього нардепа звинувачують за кількома статтями, зокрема й про держзраду. Наразі слідчі ДБР здійснюють спеціальне досудове розслідування щодо Іллі Киви.

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