Називався співробітником СБУ: у Києві викрили шахрая, що намагався видурити півмільйона доларів

В Україні чоловік, який видавав себе за співробітника СБУ, намагався видурити з підприємства півмільйона доларів. Тепер йому загрожує позбавлення волі.

Так, зловмисник пообіцяв власникам одного з київських підприємств домовитись з керівництвом СБУ та РНБО не включати їх компанію до санкційного списку. Ці так звані "послуги" чоловік оцінив у 500 тисяч доларів.

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ДБР викрило зловмисника

Як стало відомо, столичне підприємство займалось виготовленням металообробних верстатів. Серед керівників був громадянин Росії – депутат так званої державної ради республіки Крим.

Після початку повномасштабної російської агресії підприємство звільнило росіянина, але почало шукати консультанта щодо потенційного ризику все ж таки потрапити до санкційних списків РНБО. Шахрай, дізнавшись про це, "вийшов" на керівництво компанії та запропонував свої послуги,

– розповіли у ДБР.

У підсумку зловмисника затримали та взяли під час передачі першого траншу у сумі 250 тисяч доларів.

Що загрожує шахраю

У відомстві зазначили, що також чоловік перебуває у розшуку за вчинення умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб.

Також чоловіка звинуватили у шахрайстві в особливо великих розмірах. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.



Зловмисника вже затримали / фото ДБР

Детектив з БЕБ "кришував" гральний бізнес

Нещодавно у Києві затримали детектива територіального управління БЕБ, який "кришував" гральний бізнес у Києві. Повідомляють, що чоловіка упіймали на гарячому. У БЕБ вже заявили про відсторонення детектива з посади.

Так, розслідування вивело працівників ДБР на детектива БЕБ. Мовиться, що він "консультував" зловмисників, як їм краще "працювати". За свої послуги чоловік отримував винагороду. У ДБР заявили, що "зарплата" детектива становила 1 200 доларів щомісяця.

Ярослав Железняк заявив, що слідчі ДБР затримали Олександра Грабчака – старшого детектива ТУ БЕБ у Києві та Київській області.