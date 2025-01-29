ДБР викрило депутата, який організував схему закупівлі неякісного одягу для військових

Державне бюро розслідувань спільно з ДСР Нацполіції викрило корупційну схему, яку організував депутат міськради на Кіровоградщині. Разом зі спільниками він постачав для військових неякісний одяг без необхідних сертифікатів.

Така діяльність правопорушника завдала державі збитків на понад 21 мільйон гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

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Що відомо про корупційну схему депутата

За даними слідства, організатором злочинної схеми став депутат, який за сумісництвом є власником та директором підприємства. Він дізнався про заплановані закупівлі одягу для військових на Херсонщині та вирішив збагатитися на цьому.

Для реалізації корупційної схеми зловмисник залучив свого знайомого, якого призначив директором іншого підконтрольного підприємства, та бухгалтерку цієї компанії.

Разом вони закуповували дешевий та неякісний одяг без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони України. Варто зазначити, що товар лише візуально був схожим на військовий.

Депутату, його спільнику та бухгалтерці ДБР повідомило про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів у складі організованої групи.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та забезпечення відшкодування завданих державі збитків. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, що такий випадок трапився не вперше. У січні ДБР затримало командира військової частини у Дніпропетровській області, який нажився на одягу для військових на 140 мільйонів гривень. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.