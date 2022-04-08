ДБР викрило помічників кількох депутатів з ОПЗЖ на сприянні російській агресії

Помічників нардепів чинного скликання з ОПЗЖ підозрюють у причетності до колабораційної діяльності. Cеред них – особистий юрист Віктора Медведчука.

За даними слідства, у роботі на окупантів їм сприяли співробітники українських правоохоронних органів та силових відомств. ДБР уже здійснює досудове розслідування.

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Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах чинного нардепа від ОПЗЖ. Він також є одним з топменеджерів телеканалу "112 Україна", який перебуває під санкціями, та співзасновником молодіжного крила партії.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік:

Регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ.

Крім цього – передає своїм російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя України.

За інформацією, якою володіють у ДБР, разом з цим чоловіком незаконну антиукраїнську діяльність здійснює й один із керівників секретаріату фракції ОПЗЖ. Він є особистим юристом й довірена особа Віктора Медведчука.

Представники Державного бюро розслідувань навідалися в офіси до цих людей, а також провели слідчі дії за адресами їхнього проживання.

Що вилучили у помічників нардепів:

документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій по Україні, а також план та результати їхнього проведення;

чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;

протоколи дільничних виборчих комісій;

моніторинг заяв українських політичних діячів та їхній аналіз;

комп'ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності.

Тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють, де перебувають фігуранти та їхні спільники. На їхні банківські рахунки й майно можуть накласти арешт на користь державного бюджету.

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