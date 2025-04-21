Судитимуть за незаконне збагачення: ДБР викрило експрацівника Львівської митниці

Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінального провадження стосовно колишнього працівника Львівської митниці за фактом незаконного збагачення. Обвинувальний акт вже направили до суду.

На всі активи митника наклали арешт та згодом конфіскують їх. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

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Що відомо про незаконне збагачення експрацівника Львівської митниці

За даними ДБР, раніше фігурант справи працював на митниці та набув необґрунтованих активів на понад 12 мільйонів гривень.

Зокрема, він володіє житловим будинком у Дніпропетровській області, 22 земельними ділянками у Дніпропетровській та Львівській областях, а також автомобілями Jeep Cherokee, Toyota Venza, КамАЗ, причепом, водним засобом Brig Falkon 450L та екскаватором "ЭО-2621".

Усе майно він оформлював на себе і на близьких осіб, зокрема на дружину, батька та тестя.

Раніше ДБР викрило митного інспектора. Посадовець допоміг контрабандистам, вказавши у документах неправдиві дані про вантаж. Йому повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.