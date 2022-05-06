ДБР викрило в Запоріжжі російського льотчика-шпигуна

Правоохоронці затримали російського льотчика, який переховувався в Запоріжжі. Він міг займатися шпигунством.

Останніми роками російський льотчик регулярно приїздив до Запоріжжя, де живе його рідня. Востаннє він прибув 8 лютого та залишився в Україні.

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В ДБР думають, що він так звана "консерва"

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік почав переховуватися. Його мама стверджувала, що нібито вже близько року не бачила сина. Однак зрештою росіянина піймали в Запоріжжі.

Чоловік говорив, що він льотчик цивільної авіації на пенсії. Утім, під час обшуку правоохоронці знайшли докази про його приналежність до російської армії.

В ДБР вважають, що чоловіка могли закинути в України як ворожого агента. Він міг займатися диверсійною діяльністю, скидати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури або ж зливати дані про блокпости, переміщення підрозділів Збройних Сил України та Територіальної оборони тощо.

Що знайшли в його домі під час обшуків

Росіянин мав з собою 7 мобільних телефонів / Фото ДБР

Після завершення усіх необхідних процедур чоловіка передадуть до Служби безпеки України.

Додамо, нещодавно представники СБУ провели низку важливих спецоперацій в різних областях України:

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з ОРДЛО, які обстрілювали позиції Збройних Сил України. У Хмельницькій області знешкодили ворожу ДРГ , куди входило 3 людей. Вони постійно перебували на зв’язку з російськими кураторами: коригували вогонь, фіксували наслідки обстрілів по важливих об’єктах.

, куди входило 3 людей. Вони постійно перебували на зв’язку з російськими кураторами: коригували вогонь, фіксували наслідки обстрілів по важливих об’єктах. На Житомирщині піймали посадовця одного з оборонних підприємств , який зливав дані про кількість та боєготовність літаків Збройних Сил України.

, який зливав дані про кількість та боєготовність літаків Збройних Сил України. У Сумській області СБУ викрили на співпраці з окупантами керівника однієї з міських рад, його заступника та місцевого депутата. Вони допомагали загарбникам як матеріально, так технічно.

На Київщині виявили двох колаборантів, які допомагали росіянам орієнтуватися по місцевості в Бучанському районі та "розквартируватися". Крім цього, вони викрадали українських патріотів і мародерили.

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