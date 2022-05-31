ДБР викриває зрадників, які у 2014 році перейшли на бік Росії та служать в армії агресора

Державне бюро розслідувань поступово викриває зрадників. Співробітники виявили двох військових, які перейшли на бік ворога в 2014 році та продовжують далі служити Росії.

За даними ДБР, один зі зрадників зараз є командиром корабля держави-агресора, а інший – проходить службу в російській армії. Їм обом вже повідомили про підозру в державній зраді.

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Деякі з тих, хто перейшов на бік ворога у 2014 році, наразі беруть активну участь в агресії проти України. Всі дії зрадників Бюро документує, покарання буде невідворотним та суворим,

– мовиться в повідомленні.

Ексочільник артилерії військової частини

Коли у 2014 році російські окупанти захопили одну із військових частин Збройних Сил України в Криму, особовий склад мав передислокуватись у Миколаївську область. Втім, начальник артилерії військової частини зрадив державу та почав співпрацювати з агресором.

Працівники ДБР встановили, що він передавав майно військової частини ЗСУ підрозділам артилерії та чорноморського флоту російської армії. Наразі він проходить службу в російській армії та воює проти України.

Колишній морський офіцер

Ще один зрадник − морський офіцер, якого за це ще й нагородили росіяни. За зраду України він обійняв посаду командира великого десантного корабля "Новочеркаськ" чорноморського флоту Росії.

У березні 2022 року його корабель підбили українські захисники. Екіпажу довелось втікати до тимчасово окупованого Бердянська.



Зрадника України росіяни нагородили / Фото ДБР

Якщо провину зрадників доведе суд, то їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

ДБР повідомило про підозру "генпрокурору" так званої ЛНР

Колишнього правоохоронця з Луганська підозрюють у колабораціонізмі. Він працює на Росію ще з 2014 року.

На тимчасово окупованій Луганщині в росіян вважається "генеральним прокурором". Згодом колаборанта оголосять у розшук з правом на фізичне затримання.

Якщо провину зрадника доведуть, то йому загрожує до 15 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 15 років.

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