Через посадовця Міноборони держава зазнала збитків на 15 мільйонів: він отримав підозру

ДБР за сприяння СБУ повідомив підозру заступнику начальника Департаменту фінансів Міністерства оборони України. Через нього держава зазнала збитків на 15 мільйонів гривень.

Чоловік перевищив свої повноваження – авансом заплатив за послуги. ДБР вручила підозру посадовцю – йому загрожує до 7 років в'язниці.

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Через посадовця держава втратила 15 мільйонів

Ще у 2017 році одне з приватних підприємств перемогло у тендері на будівництво дороги до військового містечка. Переможці запросили попередню оплату за послуги у розмірі 70%. Військова частина попросила дозволу одразу оплатити частину роботи. Працівник Міноборони всупереч своїм повноваженням дозволив провести таку операцію.

Переможці отримали 15 мільйонів гривень авансу, проте не виконали жодних робіт. Підприємство привласнило кошти та витратило їх. Обвинувальний акт щодо привласнення окремо направили до суду.

ДБР викрили посадовця Міноборони / ДБР

Посадовцю Міноборони інкримінують недбале ставлення до служби. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

ДБР продовжує вручати підозри