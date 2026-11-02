ДБР закрило справу проти директора НАБУ Кривоноса, – Офіс Генпрокурора

Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження щодо директора НАБУ Семена Кривоноса. В Офісі генерального прокурора не знайшли підстав для відновлення розслідування.

Про це пише Суспільне з посиланням на виконувача обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського.

Рішення ДБР

Після закриття кримінального провадження про ймовірне підроблення офіційних документів ДБР передало його матеріали до Офісу генерального прокурора.

Прокурор вивчав зібрані матеріали впродовж 20 днів та ухвалив остаточне рішення не поновлювати розслідування.

Рішення, про яке так багато хто говорив відносно керівника Національного антикорупційного бюро, станом на зараз закрите. Підстав для його скасування немає,

– зазначив Ковальський.

Порушення під час складання підозри

Очільник ОГП розповів, що колишній генпрокурор Руслан Кравченко особисто склав, підписав і надіслав поштою повідомлення про підозру Семену Кривоносу. Водночас норми Кримінального процесуального кодексу зобов'язували його надати відповідне доручення слідчому ДБР.

Понад те, підозра була скерована не від Офісу генерального прокурора, а від фізичної особи Кравченка Руслана Олексійовича. Як відомо, у ЄРДР була проставлена відмітка про вручення цієї підозри, що не відповідає дійсності, тому що її ніхто нікому не вручив,

– розповів Ковальський.

Недостовірну позначку про вручення підозри в ЄРДР згодом анулював заступник генпрокурора Максим Крим.

Нагадаємо, 14 вересня Кравченко публічно заявляв про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу щодо підроблення офіційних документів задля отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Тоді ж ішлося про звинувачення близької до керівника САП особи у впливі на суддів ВАКС та сприянні в ухиленні від мобілізації.

У НАБУ тоді спростували факт вручення підозри своєму очільнику, розцінивши подібні заяви як системний тиск на роботу антикорупційних органів.