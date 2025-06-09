Майже вкрали мільйон гривень у підприємця: ДБР завершило розслідування щодо депутатів Львівщини

Працівники ДБР завершили розслідування щодо депутата Львівської обласної ради та його спільника – заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Чоловіки намагалися обдурити підприємця та вкрасти в нього понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Що відомо про двох шахраїв у Львівській області

Депутат обласної ради та заступник мера одного з ОТГ обіцяли місцевому приватному підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився. Зрештою шахраї почали вимагати гроші.

Після того, як підприємець самостійно переміг у тендері, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли та у нав’язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку,

– повідомили в ДБР.

Правоохоронці затримали порушників під час отримання ними 25 тисяч доларів, а також 190 тисяч гривень.

Шахраїв затримали: дивіться фото ДБР

Депутату та заступнику мера було повідомлено про підозру в шахрайстві за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці додали, що процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

До слова, ДБР також викрило злочинну схему на Сумщині. Зловмисник готував рапорти з неправдивою інформацією про бойові відрядження підлеглих, розкрадаючи державні кошти.