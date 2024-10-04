При обшуках викинула дві сумки з грошима у вікно: ДБР затримало керівницю МСЕК

Співробітники правоохоронних органів розкрили схему незаконного збагачення. В ній взяли участь керівниця обласного центру медико-соціальної експертизи та її син, який обіймає посаду в обласному управлінні Пенсійного фонду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Вдома у посадовців знайшли великі суми грошей та інші коштовності.

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Керівниця МСЕК під час обшуку викинула гроші через вікно

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина у справі про незаконне збагачення. Під час обшуків у їхньому володінні було виявлено близько 6 мільйонів доларів США в готівці та в інших валютах. Син чиновниці займає керівну посаду в головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

На Хмельниччині викрили на хабарях керівницю МСЕК / ДБР

На Хмельниччині викрили на хабарях керівницю МСЕК / ДБР

Правоохоронці в рамках кримінального провадження, що стосується незаконного оформлення інвалідності для чоловіків, які намагаються уникнути військової служби, провели обшуки в кабінетах службовців і за місцем їхнього проживання. У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було знайдено 100 тисяч доларів США, а також декілька підроблених медичних документів і списки "ухилянтів" з іменами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

ДБР затримало керівницю МСЕК: дивіться відео

Також правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 мільйона доларів США.

Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

На Хмельниччині викрили на хабарях керівницю МСЕК / ДБР

Реакція Хмельницької ОВА

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін прокоментував спецоперацію правоохоронців на Хмельниччині.

Не допустимо, щоби хтось вважав, що їхня діяльність – це джерело збагачення, особливо коли в країні війна. Масштаби цинізму просто вражають. Це пряма протидія діяльності ЗСУ,

– заявив він.

Він також додав, що безпековий сектор працює для запобігання, виявлення та припинення злочинів.