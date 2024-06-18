Вимагав 20 тисяч доларів за дозвіл на виїзд за кордон: ДБР затримало сина вінницького посадовця

Державне бюро розслідувань затримало сина начальника одного з відділень Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП. Він вимагав 20 тисяч доларів за оформлення документів на виїзд за кордон.

Його затримання відбулося під час передачі частини суми. У затриманого вилучено пусті повістки, копії паспортів призовників та готівку у різній валюті.

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Що відомо про інцидент із сином Вінницького комісаріату

Державне бюро розслідувань затримало сина начальника одного з відділень Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП за спробу отримати 20 тисяч доларів за оформлення документів для виїзду за кордон.

Чоловік запевняв, що за 20 тисяч доларів його батько підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України,

– мовиться в повідомленні правоохоронців.

Вони також розповіли, що син посадовця неодноразово пропонував подібну "допомогу" раніше. Під час обшуків у нього вилучили пусті повістки, копії паспортів чоловіків призовного віку та готівку у різній валюті.

Затримання відбулося 14 червня під час передачі 15 тисяч доларів, тоді як раніше він вже отримав 5 тисяч. Обшуки були проведені як за місцем проживання та роботи затриманого, так і його батька.

Зауважимо, що нещодавно ДБР викрило правоохоронця з Луганщини, який покинув службу і отримував мільйонні виплати, видаючи себе за військовополоненого. Загальна сума отриманих шахрайським шляхом державних коштів склала понад 2,6 мільйона гривень.