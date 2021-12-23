ДБР заявляє, що адвокати Порошенка перетворюють справу на "політичне шоу"

У Державному бюро розслідувань відреагували на те, що замість п'ятого президента та народного депутата Петра Порошенка прийшли його адвокати. У відомстві переконують, що захисники мають право бути присутніми під час процесуальних дій, однак замінять фігурантів тих чи інших справ не можуть.

У ДБР наголосили, що адвокати Петра Порошенка Ілля Новіком та Ігор Головань могли б бути присутніми на допиті. Однак лише якби п'ятий президент прийшов на нього.

Що цьому передувало Замість Порошенка у ДБР прийшли адвокати

У недопуску адвокатів до ДБР незаконних дій немає

У Державному бюро розслідувань заявили, що адвокатів Петра Порошенка не допустили до будівлі. Однак у повідомленні пресслужби зазначили, що незаконних дій у цьому немає, оскільки їхній підзахисний на допит не з'явився.

Якби він (Петро Порошенко – 24 канал) прибув у визначений час, його адвокати мали б змогу супроводжувати депутата на законних підставах. Без підозрюваного слідчі не могли вчиняти жодних процесуальних дій, а тому присутність адвокатів у кабінетах слідчих не мала жодного сенсу. Тому не відбулось жодного порушення закону через недопуск адвокатів Петра Порошенка на режимну територію ДБР,

– йдеться в заяві ДБР.

У ДБР також наголосили, що адвокати Порошенка мають право подати скаргу, клопотання чи адвокатське звернення. Своєю чергою, Державне бюро розслідувань обіцяє у випадку отримання таких документів, розглянути їх відповідно до чинного законодавства.

Підозра Порошенку: головне

20 грудня п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Однак її підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а нібито її заступник.

Підставою для підозри стали докази СБУ в розслідуванні торгівлі з бойовиками на Донбасі та купівлі вугілля. Там заявили, що цих доказів зібрали достатньо.

За версією слідства, у 2014 – 2015 роках Петро Порошенко зловживав своїм службовим становищем для блокування поставок вугілля з Південно-Африканської Республіки та на вимогу Росії уклав угоду з бойовиками про купівлю

Водночас соратники Порошенка вважають справу сфабрикованою.

Після оголошення підозри Порошенко вилетів з України. Під час перебування у Варшаві політик записав відеозвернення, у якому заявив, що на допити ДБР ходити не буде.

Своє перебування закордоном п'ятий президент пояснив запланованими зустрічами.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував оголошення підозри його попереднику. Глава держави заявив, що цей процес ніяк не вплине на внутрішню політичну ситуацію в державі.

Один із адвокатів Порошенка, Ілля Новіков, припустив, що до кінця 2021 року політик не повернеться до України.

Більше про підозру Порошенку в блозі Сергія Лещенка: дивіться відео