ДБР заявляє, що адвокати Порошенка перетворюють справу на "політичне шоу"
Джерело:ДБР
У Державному бюро розслідувань відреагували на те, що замість п'ятого президента та народного депутата Петра Порошенка прийшли його адвокати. У відомстві переконують, що захисники мають право бути присутніми під час процесуальних дій, однак замінять фігурантів тих чи інших справ не можуть.
У ДБР наголосили, що адвокати Петра Порошенка Ілля Новіком та Ігор Головань могли б бути присутніми на допиті. Однак лише якби п'ятий президент прийшов на нього.
Що цьому передувало Замість Порошенка у ДБР прийшли адвокати
У недопуску адвокатів до ДБР незаконних дій немає
У Державному бюро розслідувань заявили, що адвокатів Петра Порошенка не допустили до будівлі. Однак у повідомленні пресслужби зазначили, що незаконних дій у цьому немає, оскільки їхній підзахисний на допит не з'явився.
Якби він (Петро Порошенко – 24 канал) прибув у визначений час, його адвокати мали б змогу супроводжувати депутата на законних підставах. Без підозрюваного слідчі не могли вчиняти жодних процесуальних дій, а тому присутність адвокатів у кабінетах слідчих не мала жодного сенсу. Тому не відбулось жодного порушення закону через недопуск адвокатів Петра Порошенка на режимну територію ДБР,
– йдеться в заяві ДБР.
У ДБР також наголосили, що адвокати Порошенка мають право подати скаргу, клопотання чи адвокатське звернення. Своєю чергою, Державне бюро розслідувань обіцяє у випадку отримання таких документів, розглянути їх відповідно до чинного законодавства.
Підозра Порошенку: головне
- 20 грудня п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Однак її підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а нібито її заступник.
- Підставою для підозри стали докази СБУ в розслідуванні торгівлі з бойовиками на Донбасі та купівлі вугілля. Там заявили, що цих доказів зібрали достатньо.
- За версією слідства, у 2014 – 2015 роках Петро Порошенко зловживав своїм службовим становищем для блокування поставок вугілля з Південно-Африканської Республіки та на вимогу Росії уклав угоду з бойовиками про купівлю
- Водночас соратники Порошенка вважають справу сфабрикованою.
- Після оголошення підозри Порошенко вилетів з України. Під час перебування у Варшаві політик записав відеозвернення, у якому заявив, що на допити ДБР ходити не буде.
- Своє перебування закордоном п'ятий президент пояснив запланованими зустрічами.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував оголошення підозри його попереднику. Глава держави заявив, що цей процес ніяк не вплине на внутрішню політичну ситуацію в державі.
- Один із адвокатів Порошенка, Ілля Новіков, припустив, що до кінця 2021 року політик не повернеться до України.
Більше про підозру Порошенку в блозі Сергія Лещенка: дивіться відео