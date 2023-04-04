Масштабне розкрадання продуктів для військових: ДБР знайшло підпільний склад з краденими харчами

Співробітники Державного бюро розслідувань знайшли ще один підпільний склад з краденими харчами. Попередню подібну знахідку виявили у січні 2023 року.

Як розповіли у пресслужбі ДБР, вдалося виявити ще один склад на Дніпропетровщині.

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Там зловмисники ховали крадену продукцію:

згущене молоко,

консервовані фрукти та овочі,

крупи,

макарони,

соки,

тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн.

Державне бюро розслідувань докладає максимум зусиль аби кожен, хто в умовах воєнного стану вирішив нажитися на забезпеченні ЗСУ поніс суворе та справедливе покарання,

– наголосили у ДБР.

Яке покарання світить зловмисникам

У межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем повідомлено про підозру:

головному бухгалтеру логістичного центру,

трьом експедиторам,

завідувачу складу та головному менеджеру.

Також встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми. Частину вилучених продуктів передадуть військовим, решта після завершення необхідних експертиз також надійде до військових частин.

На Дніпропетровщині знайшли підпільний склад з краденими харчами / Фото ДБР

Що цьому передувало

У січні 2023 року працівники ДБР викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала харчові продукти, що призначалися для Збройних Сил України.

Під час масштабної спецоперації ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ провело майже 70 обшуків.

У результаті вилучено понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 мільйони гривень готівкою у різній валюті.

Варто згадати і про організацію на Київщині, яка розкрадала гуманітарну допомогу. До цієї теми нагадаємо, що детективи НАБУ підозрюють у розпилі гуманітарки високопоставлених чиновників Запорізької ОВА. Проте відомо, що недавно фігурантка цієї справи Злата Некрасова спокійно виїхала за кордон, аби в Таїланді відсвяткувати Новий рік. Чиновниця є заступницею очільника обласної військової адміністрації.