ДБР назвало інформатакою "вкид" про знищені матеріали у справах Майдану і "харківських угод"

З'явилась інформація про те, що Державне бюро розслідувань у перші дні нападу росії знищило матеріали резонансних справ. Мовиться про справи Майдану, "харківських угод", вугільну справу та інші.

У ДБР вже прокоментували такі звинувачення. У відомстві заявили, що відкрили кримінальну справу за фактом втручання у роботу правоохоронного органу.

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Розхитування та дестабілізація роботи ДБР

У правоохоронному відомстві заявили, що дехто такими повідомленнями під час російської військової агресії проти України розхитує ситуацію в державі. Ці люди розповсюджують неправду про роботу правоохоронної системи, тобто намагаються дестабілізувати роботу ДБР.

Як стверджують у ДБР, для цього в інформаційне поле вкидають недостовірну інформацію про нібито знищення суспільно-резонансних кримінальних проваджень. Слідчі ДБР з цього приводу відкрили справу про втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.

Відомство підкреслило, що всі кримінальні справи, зокрема й щодо "харківських угод", розгону Майдану, "вугільної справи" та інших, розслідують відповідно до планів і їх передадуть до суду у всі терміни.

У ДБР пояснили, що знищували

Відомство, як і інші правоохоронні органи, на початку гарячої фази війни знищило лише ті окремі матеріальні носії секретної інформації, як цього вимагав закон. Погодження прокурорів для знищення таких документів вимагається лише в умовах мирного часу. Натомість у воєнний час знищення секретної інформації цього не передбачає.

У ДБР наголошують, що ці дії були законними і жодним чином не впливають на якість і повноту розслідування будь-яких кримінальних справ. А звинувачення у тому, що ДБР безпідставно знищило документи є неправдою. Запевняють, що мета таких повідомлень – дискредитувати Бюро в умовах воєнного часу та розбалансувати усю правоохоронну систему. Також зловмисники хочуть, щоб окремі чиновники, які діяли незаконно, не відповідали за це.

Відомство закликало журналістів не вестися на інформаційні маніпуляції "діячів" та не поширювати маніпуляції.

ДБР підозрює, хто за цим може стояти

Речниця відомства Тетяна Сап'ян запевнила, що підозри не стосуються журналістів.

Але в ДБР є припущення, хто може бути причетний до організації саме цієї брудної інформаційної кампанії по дискредитації нашої роботи та інших правоохоронних органів. Намагаючись дестабілізувати роботу ДБР, в інформаційне поле свідомо вкидають недостовірну інформацію,

– розповіла вона.

Сап'ян запевнила, що жодної шкоди цим кримінальним справам не завдали. Адже в цифрову епоху утилізація паперових матеріалів не є чимось небезпечним. Щодо підозрюваних, то поки розголошувати їх ДБР не буде. Вся робота з цими документами на початку вторгнення була в межах закону.

Що кажуть у РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи всі злочинці у цій справі отримають покарання.

Покарання буде невідворотнє. Ті люди, які знищили документи, то треба буде розбиратися, чому вони це робили, хто їм давав таку вказівку, де були знищені. Одна справа, якщо на території міста Києва, коли було "спекотно" 24-25 лютого. Інша справа, якщо це відбувалося за межами міста столиці,

– сказав він.

При цьому звучала інформація, що документи знищували в Хмельницькій області, а вказівку на це дав особисто керівник ДБР Олексій Сукачов. На що Данілов запевнив, що в сучасному світі нічого приховати не можна. Кожен ланцюг будуть розбирати.

"Причетні мають розуміти: якщо когось втягують, то будуть нести за це відповідальність – питання тільки часу. Якщо наказав Сукачов, то він і буде за це відповідати", – сказав секретар РНБО.

Він також запевнив, що Україна не залишиться після війни в тому стані, в якому вона була до 24 лютого 2022 року. Буде нова відповідальна країна, де кожен має відповідати за свої дії. Суспільство буде питати з усіх без винятку.

Розслідування ДБР

Орган працює й над низкою інших кримінальних справ. Зокрема, повідомляли, що російський олігарх Чуркін намагався обманом зберегти майно підприємства. Об'єкт розташовується у Львові. Підозру від ДБР вже отримав Чуркін та його спільник. Чуркін не хотів втратити ресурси автобусного заводу, які перебували у заставі. Для цього вигадав злочинну схему, щоб блокувати аукціону з продажу заставного майна українським банком.

В Одесі ДБР викрила роботу великої мережі нелегального грального бізнесу. Мільйонні незаконні заробітки відбувались під прикриттям правоохоронних органів. Мережа складалась з підпільних гральних залів з азартними іграми.

ДБР також активно шукає та викриває зрадників і колаборантів і тих, хто має стосунок до росії. Наприклад, заступник голови Харківської облради вже близько 8 років має російський паспорт. ДБР ініціює відсторонення чиновника від посади.

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