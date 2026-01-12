Укр Рус
24 Канал Новини України В Україні затримується багато потягів: де дізнатися, який саме рейс і на скільки затримка
12 січня, 16:51
2

В Україні затримується багато потягів: де дізнатися, який саме рейс і на скільки затримка

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Середній час запізнення потягів в Україні становить 2 години.
  • В Укрзалізниці назвали ресурси, де можна дізнатися про те, який потяг і наскільки спізнюється.

Унаслідок затримок на кордоні, несприятливих погодних умов та безпекових заходів деякі потяги курсують із відхиленням від графіка. Серед них – міжнародні та поїзди далекого сполучення.

Середній час запізнення становить 2 години. Станом на 16:29 із затримкою курсує 31 потяг. Про це повідомили в Укрзалізниці, передає 24 Канал.

Дивіться також Ці поїзди побили всі рекорди: Укрзалізниця назвала найпопулярніші напрямки 2025 року 

Де дізнатися, який потяг і наскільки запізнюється?

У компанії перерахували сайти, де можна довідатися актуальну інформацію про рух залізниці.

Де дізнатися про затримку потягів: дивіться відео

Зверніть увагу! На час вимушених затримок вхід до платних залів очікування на вокзалах є безкоштовним для пасажирів із квитками. 

До слова, там, де поїзди прибувають після комендантської години, разом із місцевою владою Укрзалізниця організовує підвезення пасажирів автобусами. Також є домовленість з польською стороною про автобусне "підстрахування" міжнародних стикувань.

Плануйте стикування із запасом. У найближчі дні, щонайменше до 22 січня, коли запрацює оновлений графік із урахуванням безпекових маршрутів) радимо планувати пересадки із запасом у 3 – 4 години,
 – зазначили у компанії.

Що відомо про ситуацію із залізничнии рухом в Україні?

  • 11 січня російські війська атакували залізничну інфраструктуру України, поранивши машиніста та його помічника. Залізничники зазнали осколкових поранень, а рух на Придніпровській залізниці тимчасово перейшов на тепловозну тягу через знеструмлення.
  • 12 січня станом на ранок у двох пунктах пропуску на в'їзд в Україну утворилися великі затори. Навпроти пункту пропуску "Краківець" на в'їзд очікувало 100 автівок, а навпроти "Шегині" – 10 автівок.
  • Укрзалізниця досі використовує об'їзні маршрути для цілої низки поїздів, тож затримки будуть і надалі.