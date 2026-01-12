В Україні затримується багато потягів: де дізнатися, який саме рейс і на скільки затримка
- Середній час запізнення потягів в Україні становить 2 години.
- В Укрзалізниці назвали ресурси, де можна дізнатися про те, який потяг і наскільки спізнюється.
Унаслідок затримок на кордоні, несприятливих погодних умов та безпекових заходів деякі потяги курсують із відхиленням від графіка. Серед них – міжнародні та поїзди далекого сполучення.
Середній час запізнення становить 2 години. Станом на 16:29 із затримкою курсує 31 потяг. Про це повідомили в Укрзалізниці, передає 24 Канал.
Де дізнатися, який потяг і наскільки запізнюється?
У компанії перерахували сайти, де можна довідатися актуальну інформацію про рух залізниці.
- Сайт uz-vezemo
- Онлайн-табло
- Застосунок Укрзалізниці
- Канал приміських поїздів УЗ
- Пуш-сповіщення в застосунку
- У янголів та чергових вокзалів
Де дізнатися про затримку потягів: дивіться відео
Зверніть увагу! На час вимушених затримок вхід до платних залів очікування на вокзалах є безкоштовним для пасажирів із квитками.
До слова, там, де поїзди прибувають після комендантської години, разом із місцевою владою Укрзалізниця організовує підвезення пасажирів автобусами. Також є домовленість з польською стороною про автобусне "підстрахування" міжнародних стикувань.
Плануйте стикування із запасом. У найближчі дні, щонайменше до 22 січня, коли запрацює оновлений графік із урахуванням безпекових маршрутів) радимо планувати пересадки із запасом у 3 – 4 години,
– зазначили у компанії.
Що відомо про ситуацію із залізничнии рухом в Україні?
- 11 січня російські війська атакували залізничну інфраструктуру України, поранивши машиніста та його помічника. Залізничники зазнали осколкових поранень, а рух на Придніпровській залізниці тимчасово перейшов на тепловозну тягу через знеструмлення.
- 12 січня станом на ранок у двох пунктах пропуску на в'їзд в Україну утворилися великі затори. Навпроти пункту пропуску "Краківець" на в'їзд очікувало 100 автівок, а навпроти "Шегині" – 10 автівок.
- Укрзалізниця досі використовує об'їзні маршрути для цілої низки поїздів, тож затримки будуть і надалі.