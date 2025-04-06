Росія просунулася на Донеччині та Курщині, а ЗСУ – на Харківщині: огляд фронту від ISW

Росіяни проводять наступальні дії майже по всій лінії фронту. Нещодавно ворог мав успіхи на кількох напрямках у Донецькій області, а також на Курщині.

Навесні загарбники готуються здійснити новий ривок на фронті. Посилення наступальних дій ворога може спостерігатися вже у квітні. В Інституті вивчення війни оцінили ситуацію на фронті станом на 5 квітня, передає 24 Канал.

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Де росіяни мали успіхи

Російські війська нещодавно мали успіхи в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 квітня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися на півночі населеного пункту Гуєво (на південь від Суджі).

Яка ситуація у Курській області / Фото ISW

Також загарбники мали просування на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри за 5 квітня свідчать, що ворог просунувся на північ від Дружби (на північ від Торецька).

Яка обстановка на Торецькому напрямку / Фото ISW

Крім того, ворог нещодавно мав просування на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри за 5 квітня показують, як українські сили завдають удару по російських військах на західній околиці Солоного (південний захід від Покровська), що свідчить про недавнє захоплення населеного пункту росіянами. Додаткові кадри від 4 квітня вказують на просування росіян у північній частині Шевченка (південний захід від Покровська).

Окупанти просунулися у районі Покровська / Фото ISW

Де мали просування українці

Українські сили нещодавно мали успіх на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри від 4 квітня свідчать, що українські війська просунулися на південь від Западного ( на північ від Куп'янська).

ЗСУ мали успіх на Харківщині / Фото ISW

Сили оборони 5 квітня продовжили обмежені наземні атаки в північній частині Бєлгородської області. Втім, про досягнення на цій ділянці фронту нічого не повідомляється.