Правила, які рятують життя: які місця є найбезпечнішими під час ракетних атак

Щодня Росія атакує нашу країну ракетами, авіабомбами та дронами. І майже щодня ворог атакує саме цивільну інфраструктуру – таким чином окупанти хочуть тероризувати нас.

Про головні правила поведінки під час повітряної тривоги нагадує 24 Канал. Де ховатися під час тривоги та куди іти, якщо немає укриття – читайте далі.

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Укриття і не тільки: де ховатися

Безумовно, що найкращим сховком під час ворожих атак є станції метрополітену – ховаючись під землею ви ледь не на 100% захищені від ворожих ракетних ударів. Особливо, якщо зі станції є більше одного виходу (наприклад, це станція, з якої здійснюється перехід на іншу гілку метро).

Також сховатися під час обстрілів можна в укриттях – зазвичай це підземні паркінги, бомбосховища чи підвали, які відповідають нормам укриття. Найкращими є ті укриття, які відповідають правилам двох виходів. Тобто на випадок, якщо один із виходів завалить після удару, з укриття можна вийти іншим шляхом.

Та не всі живуть біля станцій метро і не всі живуть поблизу укриттів. Ба більше, на жаль, часто мешканці Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Донецької чи Запорізької областей, чи Нікопольщини просто не мають часу на те, щоб добігти до укриття, оскільки зазвичай спершу лунають вибухи, а вже тоді сирена. Тоді потрібно ховатися у будинку. Найбезпечнішими є наступні місця: