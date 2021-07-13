Де у Києві пів місяця не буде гарячої води: список вулиць
13 липня 2021 , 18:36Читать новость на русском
Джерело:Дніпровська РДА у Києві
У Києві на Лівому березі тимчасово з 19 липня до 2 серпня припинять постачання гарячої води. Це стосується житлових масивів – Лівобережний, Соцмісто та ДВРЗ.
Відключення проводитиметься через планові гідравлічні випробування теплових магістралей. Розхолодження тепломережної води та роботи з підготовки схеми для проведення випробувань розпочнуться після 12 години 18 липня 2021 року.
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На яких вулицях не буде гарячої води
- Панельна,
- Челябінська,
- Нестайки,
- Микільсько-Слобідська,
- Раїси Окіпної,
- Флоренції,
- Вифлеємська,
- Фанерна,
- Сиваська,
- Алматинська,
- Машиністівська,
- Літинська,
- Опришківська,
- Марганецька,
- Рогозівська,
- Калачевська,
- Профспілкова,
- Празька,
- Сосюри,
- Сергієнка,
- Хоткевича,
- Попудренка,
- Сеноманського провулку,
- уздовж Русанівського каналу,
- проспект Гагаріна,
- Броварський проспект.