Російські добровольчі батальйони закріпилися на території Росії: показуємо на карті
У вівторок, 12 березня, легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей Росії в рамках координованої операції. Російські добровольці могли зайняти територію більше ніж 40 квадратних кілометрів.
Території, відомі як "сірі зони" у Бєлгородській та Курській областях, складають загальну площу 41,8 квадратного кілометра. Про це свідчать дані інтерактивної мапи DeepStateMAP, інформує 24 Канал.
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"Сірі зони" на території Росії
Активність добровольчих підрозділів у прикордонних регіонах Росії спостерігається в наступних місцевостях: селище Тьоткіно в Курській області, населені пункти Глотове та Лозова Рудка в Бєлгородській області, село Нехотіївка, а також у районі Нової Таволжанки, що також розташовується в Бєлгородській області.
Нова Таволжанка на карті:
Нехотіївка на карті:
Лозова Рудка на карті:
Глотове на карті:
Тьоткіно на карті:
Спецоперація російських добровольців: головне
- 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" оголосили про початок проведення операції на російській території. Вони прагнуть позбавити країну режиму Путіна. Окрім того, вони висловили намір завадити проведенню "виборів" принаймні у двох регіонах – Бєлгородській та Курській областях.
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" на території країни-агресорки діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії.
- Один з бійців легіону "Свобода Росії" заявив, що з позицій вони не збираються іти, а окупантів у Курській області чекає неспокійна ніч.