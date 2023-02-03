На вулиці та блокпостах: юрист пояснив, де законно вручати повістки

В Україні тривають мобілізаційні заходи через повномасштабне вторгнення Росії. Під час мобілізації військовозобов'язані чоловіки можуть отримувати повістки не тільки за місцем проживання, але й у громадських місцях.

В останні тижні від громадян побільшало скарг про нібито незаконне вручення повісток у громадських місцях. 24 Канал звернувся до юриста адвокатського об'єднання T&T Partners Владислава Юрчака, щоб дізнатися законність вручення повісток на вулиці, блокпостах, ТРЦ та інших місцях.

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Законодавство не визначає місце отримання повістки

Юрист пояснює, що українське законодавство не визначає місце, де саме може бути вручено повістку військовозобов'язаній особі у віці 18 – 60 років. Відтак, працівники ТЦК та СП можуть вручати повістку будь-де – за місце проживання, чи навіть роботи.

Законодавством, в тому числі й після останніх змін, не визначено місце, де саме може бути вручено повістку працівником ТЦК та СП. Таких місць не було визначено фактично ніколи, а тому ці норми дозволяють уповноваженими особам вручати повістки особам як в громадських місцях, так і за місцем роботи чи проживання,

– заявив Владислав Юрчак.

Юрист зазначив, що апеляції громадян до неналежного місця вручення повістки не дозволяє військовозобов'язаним в подальшому ухилятися від проходження медичного огляду чи уточнення своїх облікових даних.

"Зрештою, потрібно розуміти, що фактично усі повістки, які вручаються громадянам пов'язані в першу чергу із необхідністю оновлення інформації щодо облікових даних чоловіків. Тобто, вручення повістки не означає миттєву відправку особи на передові позиції", – сказав юрист.

Які є види повісток

Повістка для уточнення даних,

Повістка на проходження військово-лікарської комісії,

Повістка-призов на строкову службу,

Мобілізаційне розпорядження – повістка, яку вручають після проходження медкомісії, якщо чоловіка визнали придатним до служби.

Що має бути у повістці

ПІБ, рік народження та адреса;

місце роботи;

вид повістки;

дата, час та адреса, коли й куди необхідно з’явитися;

уточнення щодо необхідних документів;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Коли на вулиці припинять роздавати повістки

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, за якої умови можуть припинити вручати повістки на вулиці.

Він пояснив, що чоловіки практично ніколи не сповіщають ТЦК про те, яку освіту вони отримали, куди переїхали, коли одружились, розлучились чи у них з'явились діти.

Відтак, якби військовозобов'язані самі подавали оновлені дані в ТЦК, ніхто не ловив би їх на вулицях. Тому б не було потреби вручати повістки в громадських місцях.