ЗСУ відбили атаки на 6 напрямках: де ворог намагався відновити положення

Російські військові не полишають спроб окупувати українські території. Проте Сили оборони дають гідну відсіч ворогу й завдають йому чималих втрат.

Протягом доби відбулося 53 бойових зіткнення з противником. Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ відразу на кількох напрямках.

До теми Сирський розповів про ситуацію на Лимансько-Куп'янському напрямку

Де намагався наступати ворог

На Сході й Півдні країни ситуація на полі бою складна. Так, у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог намагався наступати на :

Куп'янському напрямку (ЗСУ відбили 12 атак поблизу Синьківки й Іванівки на Харківщині й ще 4 атаки поблизу Стельмахівки й Надії в Луганській області);

Бахмутському напрямку (ЗСУ відбили 3 атаки);

Авдіївському напрямку (росіяни 7 разів безуспішно штурмували позиції ЗСУ);

Мар'їнському напрямку (Сили оборони успішно відбили 16 атак росіян);

Шахтарському напрямку;

Запорізькому напрямку.

Крім того, росіяни намагаються відновити втрачене положення біля Роботиного та Вербового Запорізької області. Проте успіху окупанти не мали.

Попри складну ситуацію на Сході, Сили оборони також продовжують наступальні операції на Мелітопольському й Бахмутському напрямках.

Ворог зазнає шалених втрат

Під час своїх штурмів російські військові не зважають на втрати. Так, лише протягом минулого тижня Армія дронів ліквідувала 428 одиниць ворожої техніки. Михайло Федоров зазначив, що це абсолютний рекорд за увесь час існування проєкту.

Абсолютний рекорд від Армії дронів – бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень,

– написав він.

Разом з тим, від початку повномасштабного вторгнення окупанти вже втратили понад 288 тисяч особового складу й тисячі одиниць техніки. Лише протягом минулої доби так звана "друга армія світу" зменшилася на 860 осіб й 125 одиниць техніки. Крім того, впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки окупантів і ще одного – по ЗРК ворога.