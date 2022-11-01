Де в Україні сьогодні не буде світла: графік і перелік населених пунктів на 1 листопада

Росіяни продовжують атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього в низці областей може або взагалі не бути світла, або спостерігатимуться проблеми з ним.

Розповімо, в яких областях України буде відсутнє світло. Також 24 канал поділиться актуальним графіком відключення, щоб ви могли орієнтуватися.

Читайте також На Київщині без світла тисячі осіб: в ОВА анонсували планові відключення

Де в Україні 1 листопада не буде світла

У Харкові світло вимикатимуть погодинно

Нагадаємо, що у Харкові запровадили відключення світла, щоб мінімізувати навантаження на систему. Саме місто поділили на 12 груп, в яких почергово вимикатимуть подачу електроенергії. Зауважимо, що без світла мешканці сидітимуть по 3 години. А вимикатимуть електроенергію з 07:00 по 22:00.

Графік відімкнення світла у Харкові:

Частково без світла буде Волинь

Як зазначили в "Волиньобленерго", частина Луцька та деякі населені пункти Луцького району будуть без світла 1 листопада. Електроенергію не подаватимуть з 09:00 до 17:00. Це зробили з метою забезпечити надійне та безперебійне електропостачання. Без відімкнення світла зробити це просто неможливо.

Де не буде світла у Луцьку та області

У районі Вишкова, на вулицях:

Єршова,

Конякіна,

Гордіюк,

Ківерцівській,

Соборності,

Теремнівській,

Кравчука,

Молоді,

Рівненській,

Відродження та прилеглих.

У таких населених пунктах: Сапогів, Бодячів, Струмівка, Гаразджа, Лище, Новокотів, Романів, Липини, Ботин, Верхівка, Піддубці, Липини, Підгайці, Крупа, Воротнів, Новостав, Голишів, Борохів, Вишнів, Прилуцьке, Жабка, Дачне, Діброва, Веснянка, Олександрія, Звірів, Муравище, Сокиричі, Дідовичі, Заброди, Конопелька, Звози, Суськ, Словатичі, Славне, Завітне, Озеро, Гайове та у місті Ківерці: вулиці Воровського, Козацька, Чайкіної, Європейська, Мєдвєдєва, Мічуріна, Луцька, Свободи та прилеглі.

Світло вимикатимуть у Вінниці

Як зазначають у Вінницькій міській раді, у місті проводитимуть ремонт трансформаторних підстанцій. Тож можливі тимчасові відключення світла на таких вулицях:

Пирогова

М. Шимка

О. Антонова

Немирівське шосе

Є. Чикаленка

Р. Шухевича

М. Драгоманова

Учительська

Волошкова

1-й провулок Чехова

1-й, 2-й, 3-й проїзди Чехова

Я. Шепеля

вулиця та провулки Тихі

Гетьмана Мазепи

О. Пчілки

Форпостна

П. Скоропадського

вулиця та провулок Рильського

Б. Крижового

Нагірна

Ю. Смирнова

Мешканці Кропивницького теж залишатимуться без світла

Згідно з даними сайту Кіровоградобленерго, мешканці Кропивницького також вимушені будуть сидіти без світла. Відключення триватимуть по 2 години. А загалом упродовж дня світла може не бути 6 годин, адже за кожною адресою заплановані три такі знеструмлення.

Як перевірити, коли у вас не буде світла? Заходите на портал – Вибираєте у меню Район "Кіровоградський міський" – Населений пункт "Місто Кропивницький" – Для фізичних або для юридичних осіб. У вас відразу ж з'явиться перелік адрес, серед яких ви можете знайти свою. Для цього рекомендуємо скористатися пошуком браузера, щоб не гортати цілу вічність.

Через атаку дронів відсутнє світло на Полтавщині

Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що через нічну атаку дронами в області запровадили аварійні відключення світла. Мешканців поділили на 10 черг. Зауважимо, що погодинного вимкнення електроенергії не запроваджували.

Чи вимикатимуть світло у Рівному та Львові

Мешканців цих міст повідомили, що станом на 09:00 не надходило повідомлень від "Укренерго" про необхідність відключати електроенергію. Тож графіки аварійних відключень у цих областях не введені.

Нагадаємо, що зранку Віталій Кличко повідомив, що вдалося відновити водо- та електропостачання у столиці. Перебої були пов'язані з масованою ракетною атакою, яку ворог завдав 31 жовтня по всій території України. Тоді за кілька годин Повітряні сили ЗСУ збили 44 крилаті ракети з понад 50 випущених.

Закликаємо вас відповідально ставитися до використання електроенергії. Стосується це не лише мешканців тих областей, в яких запроваджують аварійне відключення світла. Не вмикайте кілька енергомістких пристроїв водночас. Намагайтеся запускати прання, миття посуду тощо вночі, коли навантаження значно менше.



Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу

Варте уваги – що відомо про нове відключення світла в Україні: дивіться відео