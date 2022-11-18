Де в Україні не буде світла 19 листопада: графіки відключень

Через російські терористичні удари по енергетичній інфраструктурі в усіх областях України вимикають світло. Укренерго оприлюднило графік обмежень на 19 листопада.

Фахівці попередили, що 10 листопада по всій Україні будуть планові відключення. Аварійних відключень не прогнозують.

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Як вимикатимуть світло 19 листопада

В Укренерго повідомили, що 19 листопада у всіх регіонах України планові відключення застосовуватимуть:

з 00:00 до 02:00;

з 8:00 до 24:00.

Додаткові аварійні відключення не прогнозуються. Обмеження споживання – це наслідки ракетних атак ра**стів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони – складні,

– мовиться у повідомленні.

Ремонтні бригади працюють над відновленням понівеченої інфраструктури цілодобово та без вихідних, щоб повернути світло українцям.

"Цієї зими ми маємо проявити витримку та мужність, щоб протистояти ворогу на енергетичному фронті", – наголосили в Укренерго.

Зауважте, що графіки планових відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням. Укренерго не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а лише надає обленерго обсяги, на які треба зменшити споживання.

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На Львівщині також вимикатимуть світло

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що Укренерго дало розпорядження застосувати графік планових відключень з 00:00 до 02:00 та з 08:00 до 24:00.

"Ці обмеження діятимуть у всіх областях. Аварійних відключень наразі не планують застосовувати", – зазначив голова ОВА.

Він додав, що більше інформації про відключення у Львівській області можна переглянути на сайті Львівобленерго у розділі "Чому немає світла".

"Дякую усім за терплячість та розуміння", – підсумував Козицький.

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У деяких регіонах світла може не бути по кілька днів

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що масштабні російські обстріли українських міст можуть спричинити ситуацію, коли світло в домівках з'являтиметься лише на кілька годин. Тобто українці можуть сидіти без електроенергії по кілька днів.

Станом на 17 листопада приблизно 40% споживачів були від'єднані від електропостачання. Коли ця ситуація зміниться, наразі сказати неможливо.

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