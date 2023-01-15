Загальна мобілізація в Україні: у яких випадках повістка є вручена поза законом

Верховна Рада України проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року. Тож мобілізувати можуть громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов'язок.

Повістку для уточнення даних у територіальному центрі комплектування може отримати будь-який чоловік, віком від 18 до 60 років. Звісно, ​​вручати повістку мають офіційно та враховувати всі необхідні вимоги. У яких випадках повістка вважається поза законом – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Коли вручення повістки вважається незаконним

Повістку передали через родичів, хоча її мають вручити особисто людині.

Повістку наклеїли на дверях або кинули до поштової скриньки.

Відправили повістку смс-повідомленням або повідомили про неї телефоном.

Якщо вам дали документ на блокпості, у кафе, торговому центрі чи метро, ​​а також якщо ви отримали документ через порушення комендантської години, то ви також можете оскаржити повістку.

Якщо ж відмовляєтесь отримувати повістку, то представники військкомату повинні скласти акт. Під час цієї процедури обов'язково мають бути присутні два свідки. Після цього інформацію передають до центру комплектування. Та якщо ви відмовилися без поважних причин, то вам може загрожувати адмінвідповідальність.

Хто має право вручати повістку:

співробітники центрів комплектування;

роботодавці; керівники навчальних закладів;

представники органів місцевого самоврядування.

Чи можна отримати покарання у разі відмови

Навіть попри воєнний стан представники військкомату не можуть примусово доставляти військовозобов'язаних до ТЦК. Оскільки це протизаконно.

У разі ухилення від мобілізації вас можуть доставити до поліцейської дільниці для складання протоколу про адміністративне порушення. Зазначимо, що у військкомат вас у такому разі не повинні доставляти.

Також правоохоронці можуть порушити кримінальне провадження, якщо людина пройшла медкомісію, отримала виклик на виїзд до місця служби та не з'явилася.