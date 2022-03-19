Де ніч минула спокійно, а де стріляли: ситуація у регіонах станом на ранок 19 березня

Україна вже четвертий тиждень бореться з російськими загарбниками. Коли у низці регіонів ніч з 18 на 19 березня пройшла спокійно, то інші ворог накривав артилерійськими обстрілами та ракетами.

Про це мовиться у зведенні від Офісу Президента, інформує 24 канал. Про кожний регіон можна прочитати нижче.

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Київщина

Жителі Київщини майже цілу ніч мусили переходити в укриття через часті звуки сирени. Під активний та неприцільний вогонь окупантів потрапили Ірпінь, Мощун, Гостомель, Ворзель, населені пункти Макарівськоі громади. Ворог гатить по житловому секторі та цивільній інфраструктурі. У Нових Петрівцях виникло загорння на сміттєзвалищі.

Чернігівщина

В регіоні звучало кілька повітряних тривог за вечір і ніч. Тривали оборонні бої за Чернігів.

Сумська область

Тим часом Охтирський та Сумський райони Сумщини обстрілювали з артилерії. Збитки наразі встановлюють. Жахлива ситуація у селах під кордоном, які перебувають під контролем ворога. Там триває геноцид та терор місцевого населення.

Житомирщина

Ніч була неспокійною через повітряні тривоги. Авіаудар окупанти направили на селище Народичі, на складські приміщення.

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Кіровоградська область та Дніпропетровщина

В цих регіонах ніч була спокійною.

Харківщина

Ворог не припиняє спроб оточити Харків, проте ЗСУ тримають позиції. В області тривають бої на Ізюмському напрямку. Через бойові діх не вдалось 18 березня відкрити гуманітарний коридор.

Запоріжжя, Волинь, Вінниччина, Рівненщина

Ніч пройшла спокійно.

Закарпаття, Тернопільщина, Хмельниччина, Львівщина, Черкаси

Така сама ситуація була і в цих регіонах – без тривоги.

Полтавська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області

Ніч пройшла спокійно.

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Луганщина

Російська армія сильно обстрілювала Сєвєродонецьк, Рубіжне, Привілля, Кремінну. Тут пошкоджено понад 50 об'єктів, серед них – близько 20 багатоповерхівок та 2 заклади охорони здоров'я. За попередньою інформацією, загинули 4 людини, ще 10 поранені. Без світла 38 населених пунктів, без газу – 23.

Донеччина

Ніч була дуже складною. Ворог вів наступ на Мар'їнку і обстрілював Авдіївку, Очеретине. По Верхньоторецьку – авіаудар. Інформація по загиблих та постраждалих наразі відсутня.

Миколаївщина

У Миколаївській області вночі лунала повітряна тривога. Снігурівку обстрілювали "Градами".

Херсонщина

Регіон страждає від тимчасової окупації. В області більше 70 населених пунктів залишаються без електропостачання – це майже 50 тисяч громадян. Стільки ж користувачів не мають води.

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