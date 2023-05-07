Хто оформлює відстрочку студентові та які документи для цього потрібні

Нещодавно Верхована Рада продовжила воєнний стан ще на 90 днів, тобто до 18 серпня. Відтак, мобілізаційні заходи в нашій державі продовжаться.

Однак наявність права на відстрочку від мобілізації не означає імунітет на отримання повістки студентом. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

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Хто оформлює відстрочку студентам

Юрист пояснює, що студенту для оформлення відстрочки необхідно прибути до ТЦК та СП для уточнення та перевірки документів. Там потрібно подати довідку про зарахування до вишу та заяву про надання відстрочки (у довільній формі). Своєю чергою ТЦК та СП повинен надати відстрочку (вже офіційно) та зробити відповідну відмітку у військово-обліковому документі.

Відстрочка оформлюється безпосередньо в ТЦК та СП. Як правило, наданню відстрочки передує проходження особою військово-лікарської комісії (ВЛК) й тільки після цього на підставі наданих документів особі надається відповідна відстрочка від призову під час мобілізації,

– пояснює Юрчак.

Крім того, юрист додає, що для отримання відстрочки студенту потрібно надати:

довідку із навчального закладу,

студентський квиток (за наявності),

документи на підтвердження акредитації закладу освіти, якщо особа, до прикладу, навчається у приватному навчальному закладі.

Хто зі студентів має право на відстрочку

Учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів;

студенти коледжів, університетів, інститутів, академій;

аспіранти і докторанти дослідницьких установ, закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів;

асистенти-стажисти.

Варто додати, що на студентів заочної форми навчання відстрочка не поширюється.