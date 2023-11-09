"Погода на нашому боці": Гуменюк пояснила, де перебувають ракетоносії росіян

Вночі проти 9 листопада у Чорному морі почав вирувати шторм. Вранці він посилився, тож окупанти завели у пункти базування більшість кораблів.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що станом на 6:12 9 листопада в Чорному та Азовському морях залишається значно менше суден, ніж було напередодні, пише 24 Канал.

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Скільки ворожих суден в морях

Станом на зараз (мовиться про 6:12 9 листопада – 24 Канал) в Чорному морі залишилось 3 одиниці, в Азовському – одна продовжує висвітлення надводної обстановки. Всі ракетоносії та великі десантні кораблі – в пунктах базування. Це говорить про те, що погода на нашому боці,

– розповіла Наталія Гуменюк.

За її словами, після атаки ЗСУ по заводу в Криму вороги критично не змінили свою поведінку. Адже окупанти:

продовжують триматися в тому ж районі, який поки що вважають для себе умовно безпечним;

прикриваються цивільним судноплавством, тому що створений ними штучно для оглядів район накопичення цивільних суден перед входом до Керченської протоки – фактично є цією подушкою безпеки, яку собі створив Чорноморський флот Росії від ударів морських дронів.

"Те, що вони (вороги – 24 Канал) вивели надводні ракетоносії на бойове чергування скоріш обумовлено погодою – шторм трішки вщух і вони вирішили трішки побрязкати зброєю", – пояснила Гуменюк.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України зазначила, що на чергуванні вранці 8 листопада в Чорному морі перебувало три ракетоносії, які могли нести 24 ракети типу "Калібр". Наталія Гуменюк пояснила, що з наближенням холодів це неоднозначний натяк на те, що є загроза й енергетичному сектору.

Скільки суден ворог тримає у морі

Військово-морські сили ЗСУ розповіли, що станом на 7:00 9 листопада:

в Чорному морі знаходяться 3 ворожих кораблі;

в Азовському морі – 1 ворожий корабель;

в Середземному морі – 1 ворожий корабель.

Носії крилатих ракет "калібр" відсутні. За добу, в інтересах Росії, Керченською протокою пройшли:

до Азовського моря – 21 судно, з них 4 – рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 22 судна, з них 1 – продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Ба більше, Кремль далі порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).



Жодного ворожого ракетоносія немає у морі