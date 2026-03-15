У частині областей України зіпсується погода: де саме і коли

У неділю, 15 березня, синоптики прогнозують невелику хмарність і помірну температуру повітря. Водночас частині регіонів доведеться зіткнутися з неприємним явищем.

15 березня для усієї території України мине без опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Коли прийде стала весна в Україну: синоптик розповів, які тенденції зараз відбуваються

Де погіршиться погода 15 березня?

Втім, для частини регіонів оголошено перший рівень небезпеки у зв'язку із сильним вітром. Так, за прогнозом, вдень пориви вітру у південно-східних областях України становитимуть 15 – 20 метрів за секунду. Йдеться про Запоріжжя, Дніпропетровщина, Луганщина, Донеччина, Херсонщина.

Синоптики попереджають, що така погода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних служб і спричинити проблеми з рухом транспорту на дорогах і вулицях.

У решті областей вітер розганятиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Зауважимо, що середня температура повітря вдень коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла.

Яку погоду очікувати в Україні найближчими днями?