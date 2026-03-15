У частині областей України зіпсується погода: де саме і коли
- Синоптики прогнозують у південно-східних областях України сильний вітер, що може ускладнити роботу служб та рух транспорту.
- В інших областях вітер буде слабшим, а температура повітря становитиме від 8 до 13 градусів тепла.
У неділю, 15 березня, синоптики прогнозують невелику хмарність і помірну температуру повітря. Водночас частині регіонів доведеться зіткнутися з неприємним явищем.
15 березня для усієї території України мине без опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Де погіршиться погода 15 березня?
Втім, для частини регіонів оголошено перший рівень небезпеки у зв'язку із сильним вітром. Так, за прогнозом, вдень пориви вітру у південно-східних областях України становитимуть 15 – 20 метрів за секунду. Йдеться про Запоріжжя, Дніпропетровщина, Луганщина, Донеччина, Херсонщина.
Синоптики попереджають, що така погода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних служб і спричинити проблеми з рухом транспорту на дорогах і вулицях.
У решті областей вітер розганятиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Зауважимо, що середня температура повітря вдень коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла.
Яку погоду очікувати в Україні найближчими днями?
- В Україні з 15 по 17 березня температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 4 градусів морозу, вдень – від 8 до 15 градусів тепла. 16 березня у східних та південно-східних областях температура знизиться до 5 – 11 градусів тепла.
- 16 та 17 березня у східній та південно-східній частинах України прогнозують дощі з мокрим снігом. Водночас у південно-східних областях і в західних регіонах очікуються сильні пориви вітру.
- З 16 березня на погоду почнуть впливати атмосферні фронти, що спричинять дощі та зниження денної температури.