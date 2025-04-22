Росія мала успіх у районі Торецька та Лимана: огляд фронту від ISW

Окупанти продовжують наступальні дії по всій лінії фронту. Нещодавно ворог просунувся на Торецькому та Лиманському напрямках.

Російські військові й надалі розширюють свій плацдарм на західному березі річки Жеребець у районі Лимана, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

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Де Росія мала успіх

Геолокаційні відеоматеріали, опубліковані 21 квітня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Ямполівки (північний схід від Лимана).



Ситуація на Лиманському напрямку / Фото ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 і 21 квітня, свідчать про те, що загарбники також нещодавно просунулися на південно-західну околицю Торецька та східну частину села Дачне (на північ від Торецька).

Обстановка на Торецькому напрямку / Фото ISW

Що відбувалося на інших ділянках фронту

На Куп'янському напрямку українські сили, ймовірно, зайняли північний захід Петропавлівки, хоча це могло статися раніше, ніж 21 квітня.

21 квітня бойові дії тривали в прикордонних районах Курської області. Російські блогери заявляють, що, буцімто, окупанти витіснили українські сили з усіх населених пунктів Курщини, які ті раніше зайняли, крім Горналі (південніше Суджі). Втім, ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

Також того дня бої тривали на північному заході Бєлгородської області. Доказів просування жодної зі сторін немає.

На Сумщині російські ДРГ намагалися прорватися через кордон у Сумській, Чернігівській і Харківській областях. У Сумській області бої точаться поблизу Басівки, Новенького та Журавки. Російські сили використовують всюдиходи для швидкого просування і захоплення плацдармів.

До слова, загарбники можуть розширювати польові укріплення на окупованій частині Донеччини на північ від Маріуполя. 21 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в Микільській громаді Росія зводить укріплення, перекидає техніку й матеріали для оборони та наступу.

Крім того, Андрющенко повідомив, що російські сили укріплюють свої позиції, а також переміщують особовий склад і боєприпаси з окупованого Криму через Приморськ у напрямку Токмака і Пологів (на південний схід від Запоріжжя).