Росіяни окупували 2 населених пункти і просунулися біля кількох сіл, – DeepState

Військові ЗСУ відкинули російських окупантів біля Малинівки. Водночас аналітики проєкту DeepState додали, що загарбники окупували відразу два населені пункти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлену карту Deep State. Аналітики оновили свою мапу вдень 19 лютого.

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Де просунулися росіяни

Як зазначається, Сили оборони відкинули ворога біля Малинівки.

ЗСУ відкинули окупантів біля Малинівки: дивіться на карті

Ворог окупував Дачне, Зеленівку, а також просунувся біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщіївки, Баранівки, в Новоочеретуватому, Андріївці та Піщаному,

– ідеться в повідомленні.

Також DeepState повідомив, що завдяки діям 6 БСП 12 БрСпП "Азов" окупантів було відкинуто від траси Покровськ-Костянтинівка, але офіційної інформації наразі немає.

Ворок окупував Дачне: дивіться на карті

Противник окупував Зеленівку: дивіться на карті

Агресор просунувся біля Костянтинополя: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися біля Новосілки: дивіться на карті

Окупанти просунулися поблизу Кліщіївки: дивіться на карті

Загарбники просунулися біля Баранівки: дивіться на карті

Війська країни-агресорки просунулися в Новоочеретуватому: дивіться на карті

збройні сили Росії просунулися в Андріївці: дивіться на карті

Російські вояки просунулися в Піщаному: дивіться на карті