Україна продовжує понад три роки чинити опір російській агресії. Ворог намагається зламати наш народ, атакуючи міста з повітря та обстрілюючи з артилерії. Окупанти і далі роблять спроби проривів на фронті.

Про основні події 1255 дня російського вторгнення в Україну, обстановку на фронті та в тилу, а також заяви політиків на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.

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