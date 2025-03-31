Росія нещадно атакує один із напрямків фронту: карта боїв на 31 березня
- Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення на різних напрямках фронту, включаючи Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Торецький, Покровський, Новопавлівський, Гуляйпільський, Оріхівський та Придніпровський.
- Сили оборони України зупинили численні атаки окупантів, зокрема 21 атаку на Курщині, 73 наступальні дії на Покровському напрямку, 17 атак на Торецькому напрямку та 16 атак на Лиманському напрямку.
Росіяни намагаються окупувати якомога більше української землі. Наші захисники дають відсіч ворогу уздовж усієї лінії фронту.
Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. У Генштабі розповіли, де найзапекліше наступають росіяни, передає 24 Канал.
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Яка ситуація на різних ділянках фронту
На Харківському напрямку наші війська зупинили 4 атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше.
Загарбники атакували у районі Вовчанськ: дивіться на карті
На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 6 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового.
Росіяни штурмували у напрямку Богуславки: дивіться на карті
На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Богуславки, Нового і Новомихайлівки.
Росіяни хотіли просунутися біля Надії: дивіться на карті
На Сіверському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.
Ворог атакував біля Івано-Дар'ївки: дивіться на карті
На Краматорському напрямку зафіксовано 2 боєзіткнення неподалік Ступочок та в бік Білої Гори.
Бої тривали біля Ступочок: дивіться на карті
На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак в районах Кримського, Торецька та в бік Диліївки.
Противник атакував Торецьк: дивіться на карті
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Котлине, Удачне, Андріївка, а також у бік Малинівки, Котлярівки, Богданівки та Олексіївки.
Сили оборони зупинили ворога біля Водяного Другого: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя та в бік Розливу і Веселого.
Росіяни наступали біля Костянтинополя: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 2 атаки біля Привільного та в бік Вільного Поля.
Окупанти атакували у напрямку Вільного Поля: дивіться на карті
На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших оборонців неподалік населених пунктів Малі Щербаки та Степове.
Противник атакував біля Малих Щербаків: дивіться на карті
На Придніпровському напрямку ворог проводив 2 наступальні дії у напрямку Садового, успіху не мав.
Ворог безуспішно наступав у напрямку Садового: дивіться на карті
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 21 атаку російських загарбників.