Від Китаю до Швейцарії та США: Росія бере комплектуючі для "Шахедів" з 7 країн і 22 компаній

В липні 2023 року стало відомо, що Росія уже почала застосовувати для ударів по Україні "Шахеди", виготовлені безпосередньо на потужностях російської промисловості. Для цього окупанти імпортують комплектуючі з різних країн світу.

Аналіз дронів показує, що хоч росіяни й зробили усе, щоб максимально здешевити й масштабувати виробництво дронів-камікадзе, але залишились залежними від зовнішніх поставок комплектуючих.

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Окупанти імпортують комплектуючі з 7 країн світу

Наразі росіяни імпортують для своїх "Шахедів" (або ж "Герань-2") більш ніж 100 комплектуючих, які виготовляють сумарно 22 компанії із 7 країн світу. Левова частка виробників цих елементів розташованні в Китаї, Швейцарії та США, що встановили дослідники Conflict Armament Research (CAR).

Аналітики CAR додали, що назвати цих постачальників поки що не можуть, тому що ще не завершили усі процедури з відстеження. Проте вони вказують, що орієнтовно третина іноземних компонентів, виявлених у збитих "Герань-2" російського виробництва, були виготовлені в проміжок між 2020 та лютим 2022 року, ще 12 компонентів – уже після лютого 2022 року, а усі три елементи виробництва Росії – уже протягом січня-березня 2023 року.

Що стосується базових відмінностей "Шахедів" російського виробництва від іранського, окрім назви, то російська версія дуже спрощена.

Схоже, щоб масштабувати виробництво дронів-камікадзе іранського зразка на своїх потужностях, росіяни навмисно пішли на спрощення виготовлення не тільки елементів корпусу, але й елементів бортової електроніки також,

– уточнили журналісти.

Комплектуючі російського "Шахеда":