Росіяни проривали оборону у районі Костянтинополя і Розливу: карта боїв 29 січня

Протягом минулої доби відбулось 193 бойових зіткнення. Основні зусилля противник зосередив на Покровському напрямку.

За даними ISW, російські війська мають просування в районі Торецька, Покровська, Курахового, Великої Новосілки та на заході Запорізької області, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних ділянках фронту

На Харківському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Стариці.

Бої у районі Стариці: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника в районах Кутьківки, Кіндрашівки, Дворічної, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки.

Ворог атакував біля Богуславки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень досягла 10. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Новоєгорівки, Богуславки, Новолюбівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.

Окупанти штурмують біля Новолюбівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших захисників в районах Білогорівки, Новосілки та Верхньокам’янського.

Противник атакував у районі Білогорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Предтечиного, Білої Гори та Часового Яру.

Ворог робив спроби просування біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Кримське, Диліївка, Дачне, Торецьк та Щербинівка.

Противник пробував вклинитися у нашу оборону у районі Кримського: дивіться на карті

На Покровському напрямку 88 атак відбито нашими захисниками. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Нововасилівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Муравка, Дачне, Богданівка, Курахове та Улакли.

Росія намагалася просунутися у районі Покровська: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога. В районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив окупанти 7 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

У районі Костянтинопіля ворог намагався прорвати нашу оборону: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку загарбники 5 разів атакували район населеного пункту Новосілка.

Загарбники штурмували район Новосілки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили одну атаку російських загарбників.

На Курському напрямку вчора відбулось 10 бойових зіткнень.